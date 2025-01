Kernel zrobił ruch. Trwa nerwowy wyścig z czasem

SII zamierza apelować do najwyższych władz państwowych, żeby zajęły się sprawą Kernela i pomogły posiadaczom akcji dochodzić ich praw.

Ile warte są akcje

Akcjonariusze mniejszościowi zwracają uwagę, że oficjalna informacja dotycząca postępowań sądowych dotarła do inwestorów 14 stycznia i tego dnia zaczął się duży wzrost kursu i wolumenu. Na finiszu sesji akcje podrożały o 8,8 proc.

– Wiedzieliśmy więc, że Namsen będzie coś kombinował. I teraz dowiedzieliśmy się, co to było: kupił po ponad 16 zł akcje od akcjonariusza, który zapisał się w tej emisji w sierpniu 2023 r. Przypomnę tylko, że ten akcjonariusz akcje kupował po ok. 1,15 zł – wskazuje Rzeszotarski. Dodaje, że inwestorzy będą podejmować wszelkie możliwe działania, aby zablokować squeeze-out w Luksemburgu. – A jeżeli będzie się toczył, to będziemy walczyć o jak najwyższą cenę. Mamy niezależne wyceny, które ukazują na dużo wyższą wycenę Kernela aniżeli obecna cena rynkowa – mówi.

Ewentualny wykup zostanie ogłoszony na bazie prawa luksemburskiego. I dotyczy to również ustalenia ceny. Ma ona zostać oszacowana „przez eksperta niezależnego od jakiejkolwiek zainteresowanej strony i niezaangażowanego w tę sprawę”. W przypadku braku sprzeciwów dotyczących ceny, luksemburski nadzór zaakceptuje ją jako godziwą. A jeśli sprzeciwy będą, ostateczna decyzja leży w gestii tamtejszego nadzorcy.

Od początku 2025 r. wycena Kernela urosła o ponad jedną trzecią. Ale nadal jest niższa od ceny, jaką płacił Namsen w wezwaniu w 2023 r.