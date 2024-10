Menzten i same złe wiadomości. Prezes rozczarowany wynikami

„Tym razem mam do przekazania prawie same złe wiadomości. Kwartał temu nie pokazaliśmy dobrych danych finansowych, ale byłem zadowolony z pracy naszego zespołu. W tym kwartale niestety nie mogę tej opinii powtórzyć” - informuje inwestorów Sławomir Mentzen, prezes spółki Mentzen. Jak dodaje, wyniki w III kwartale były gorsze niż w II kwartale. „Znacznie ważniejsze jest to, że nie bardzo mam za co pochwalić naszej pracy. Nie potrafię powiedzieć, czy większe znaczenie miał sezon urlopowy, czy wzrost mojego zaangażowania politycznego, wynikający z rozpoczęcia kampanii niewyborczej, czy też przyczyna była jeszcze inna. Faktem jest, że jestem bardzo niezadowolony z tempa i owoców naszej pracy” - ubolewa Mentzen.

W dalszej części listu prezes spółki Mentzen wskazuje m.in. na kolejny kwartał spadków w usłudze doradztwa podatkowego. „Kancelaria Mentzen powstała i rozwinęła się w innym otoczeniu - w sytuacji ciągłych zmian w podatkach. Nasza oferta i sposób świadczenia usług zostały stworzone w czasach, gdy podatki dochodowe zmieniały się co roku. Obecnie tych zmian nie ma i nie wiadomo kiedy będą, dlatego trzeba przemyśleć dotychczasowy model działalności” - pisze Mentzen.

Prezes przyznaje też, że jest niezadowolony z tempa wzrostu przychodów z usług prawnych.

„Rozumiem, że pesymistyczny ton tego listu może budzić zdziwienie, a wśród licznego grona moich przeciwników satysfakcję, ale obiecałem szczerą i transparentną komunikację z inwestorami i zamierzam się z tej obietnicy wywiązać – pisze Menzten w podsumowaniu.