Mentzen, Ekipa, konopie, OZE i kosmos. Czyli najgorętsze firmy na małej giełdzie

Ciszewski ma też w portfelu producentów gier. To najliczniej reprezentowana branża na NewConnect. W sumie takich firm jest tam ponad 70, czyli niemal jedna piąta wszystkich. Sektor cieszył się największym zainteresowaniem podczas tzw. covidowej hossy. Później entuzjazm inwestorów opadł. Nałożyło się na to pogorszenie koniunktury w globalnej branży gier (szczególnie mobilnych), a także nieudane bądź opóźniane premiery. Czas pokaże, czy w 2025 r. branża odbije.

Wśród sektorów, które mocno rozgrzewały inwestorów, była też energia odnawialna. Ten trend widać nadal. Spółki zajmujące się OZE przeżywają różnego rodzaju zawirowania, ale eksperci zgodnie twierdzą, że w dłuższym horyzoncie biznes ma dobre perspektywy. Analogicznie w przypadku sztucznej inteligencji. To bardzo perspektywiczna technologia, ale w praktyce niewielu podmiotom udaje się opracować i skomercjalizować autorskie rozwiązania, które są w stanie konkurować z technologicznymi gigantami.

Branżą trudną, ale też perspektywiczną i cieszącą się zainteresowaniem jest przemysł kosmiczny. Na NewConnect reprezentuje go Scanway, o którym kilka dni temu zrobiło się głośno po udanej misji projektu EagleEye, do którego teleskop stworzyła polska firma. Jest o co walczyć. Globalny rynek ładunków optycznych do satelitów w 2023 r. miał wartość 2,9 mld USD. – Bardzo duża część tej kwoty to projekty konstelacyjne, o które coraz skuteczniej zabiega Scanway. W ostatnich miesiącach podpisaliśmy kontrakty z Nara Space oraz z Marble Imaging na łączną kwotę 4,9 mln EUR – mówi Jędrzej Kowalewski, prezes Scanwaya.

Na celowniku inwestorów są też spółki z zupełnie innej branży – konopnej. Przykładem jest Cannabis Poland czy Labocanna, zarządzana przez Pawła Kicińskiego. W 2021 r. ta ostatnia nabyła prawo do użytkowania wieczystego nieruchomości w Koszalinie, na której znajduje się galeria handlowa. „Przychody z jej wynajmu są istotnym źródłem finansowania kolejnych etapów strategii, związanych z obecnością spółki na rynku konopnym” – czytamy w raporcie za II kwartał. Kapitalizacja Labocanny sięga 8 mln zł. Cannabis wyceniany jest dwa razy wyżej. W czerwcu jego spółka zależna uzyskała pierwsze przychody z dystrybucji marihuany. Misja Cannabisu została opisana w raporcie finansowym bardzo sugestywnie: „Misją jest dystrybucja wysokiej jakości produktów pochodzenia konopnego, pomagających uzyskać dobrostan fizyczny i psychiczny”.