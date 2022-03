Dług Skarbu Państwa na koniec 2021 r. wyniósł 1,138 bln zł – podało wstępne dane Ministerstwo Finansów. W porównaniu z 2020 r. oznacza to nominalny wzrost o ok. 40 mld zł, ale w relacji do PKB można oczekiwać spadku. I to znaczącego.