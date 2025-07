Od początku tego roku dolar osłabił się o 10 proc. w stosunku do funta i 15 proc. w stosunku do euro.

Chociaż koszty pożyczek w USA ogólnie utrzymują się na stabilnym poziomie, różnica między oprocentowaniem pożyczek długoterminowych a krótkoterminowych – tak zwana krzywa dochodowości – wzrosła lub wystromiła się, sygnalizując rosnące wątpliwości co do długoterminowej stabilności zadłużenia USA. I to pomimo faktu, że Stany Zjednoczone obniżają stopy procentowe wolniej niż UE i Wielka Brytania, co normalnie wzmocniłoby dolara, ponieważ inwestorzy mogą uzyskać wyższe oprocentowanie depozytów bankowych.

Założyciel największego na świecie funduszu hedgingowego, Ray Dalio, uważa, że amerykańskie pożyczki znajdują się na rozdrożu.

Szacuje, że przy obecnym kursie USA wkrótce będą wydawać 10 bilionów dolarów rocznie na spłatę pożyczek i odsetek. – Jestem przekonany, że sytuacja finansowa rządu [USA] osiągnęła punkt zwrotny, ponieważ jeśli nie zajmiemy się tym teraz, zadłużenie wzrośnie do poziomu, z którym nie da się sobie poradzić bez poważnych problemów – mówi.

Czytaj więcej Gospodarka światowa Czy Trump chce trzymać Powella w niepewności? Obniżka stóp procentowych jest w lipcu niemal wykluczona, a we wrześniu niepewna. Biały Dom chce, by Fed wrócił do luzowania polityki pieniężnej i straszy, że pozbawi szefa banku centralnego jego stanowiska.

Trzy opcje związane z długiem USA

Pierwszą opcją jest drastyczne ograniczenie wydatków rządowych, znaczny wzrost podatków lub jedno i drugie. Ray Dalio sugeruje, że szybkie zmniejszenie deficytu budżetowego z obecnych 6 proc. do 3 proc. mogłoby zapobiec przyszłym problemom.