Ale sednem problemu 36 bilionów dolarów jest to, że nikt nie wie, przy jakim poziomie dług staje się niezrównoważony, powiedział "Fortune" Gennadiy Goldberg, szef strategii stóp procentowych w TD Securities.

Sekretarz Skarbu Scott Bessent powiedział, że rząd USA ma „problem z wydatkami”, ale nie „problem z przychodami”. Goldberg zgadza się z pierwszym argumentem, ale podkreślił, że Stany Zjednoczone nie nakładają również dużych podatków w porównaniu zarówno do wielkości PKB kraju, jak i wydatków rządowych. – Więc albo podatki muszą wzrosnąć, albo wydatki muszą spaść, albo jakaś kombinacja tych dwóch rzeczy – powiedział Goldberg. – I brzmi to prosto, ale politycznie jest to bardzo, bardzo skomplikowane do rozgryzienia”.

Wyższe stopy procentowe zwiększyłyby presję deficytu

Dalsze unikanie podjęcia działań stawia jednak przyszłych prawodawców w trudniejszej sytuacji, zwłaszcza jeśli wzrosną koszty pożyczek. Dochody z długoterminowych obligacji skarbowych USA pozostały wysokie, ponieważ inwestorzy czekają, aż cierpliwa Rezerwa Federalna obniży stopy procentowe, a obawy dotyczące rosnącego deficytu i możliwego ponownego wzrostu inflacji mogą również nadal wywierać presję na stopy procentowe.

Eksperci ds. dochodu stałego uważnie monitorują również wszelkie zmiany w zagranicznym popycie na amerykański dług. Jeśli rosnące napięcia handlowe i geopolityczne podważą status dolara jako światowej waluty rezerwowej, rząd USA również będzie musiał pożyczać po wyższych stopach, niż się przyzwyczaił.

Oznacza to, że Kongres może ostatecznie zostać zmuszony do podejmowania coraz trudniejszych decyzji, jeśli chodzi zarówno o wydatki, jak i podatki. Jeśli ustawodawcy będą czekać zbyt długo, może być potrzebny historyczny impuls oszczędnościowy, aby zapobiec katastrofie, stwierdził zespół Goldman Sachs.