Nowa strategia Tauronu. Szybkie odejście od węgla i wypłata dywidendy

Źródła finansowania

Tauron zakłada, że wśród źródeł finansowania będą emisje obligacji na rynku krajowym i zagranicznym, powiązane z celami w zakresie zrównoważonego rozwoju oraz emisje oparte na standardzie obligacji zielonych, kredyty bankowe powiązane z celami w zakresie zrównoważonego rozwoju, kredyty na projekty taksonomiczne, a także finansowanie w formule private placement. Źródłami finansowania inwestycji mają być też środki własne, w tym selektywne dezinwestycje, instrumenty pozabilansowe, partnerstwa kapitałowe i project finance, a także dotacje i preferencyjne pożyczki.

Szybki koniec z węglem

Tauron chce odstawić bloki węglowe do 2030 roku, z wyjątkiem bloku 910 MW w Jaworznie. Planowane jest też odejście od wykorzystania węgla do produkcji ciepła do 2030 roku. Grupa zakłada wzrost mocy zainstalowanej w OZE i magazynach energii do 3,4 GW w 2030 roku oraz 6,1 GW w 2035 roku. Udział sprzedaży energii elektrycznej ze źródeł zeroemisyjnych ma wynieść blisko 50 proc. w 2035 roku.

Tauron da zarobić. Padła kwota dywidendy

– Nowa strategia Grupy Tauron zakłada, początek wypłaty dywidendy po 2028 roku na poziomie 50 gr. za akcje – zapowiedział wiceprezes ds. finansów Krzysztof Surma.

Tauron po latach braku dywidendy, zapowiedział, że zacznie ją wypłacać i to pomimo rekordowych planów inwestycyjnych sięgających do 2035 r. 100 mld zł.

Zgodnie z nową strategią Grupy do 2035 r., dywidenda ma wynieść do 20 proc. skonsolidowanego zysku netto. Pierwsza wypłata ma nastąpić w 2029 r. – Będzie ona rosnąć o 6 proc. rocznie do 70 gr. w 2035 roku – powiedział wiceprezes Surma.

Kryteria mają być zgodne z dobrymi praktykami spółek notowanych na GPW.