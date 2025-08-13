Farma Drzeżewo z finansowaniem

Zyskaj pełen dostęp do analiz, raportów i komentarzy na Parkiet.com
Na początku sierpnia napisaliśmy, że jedną z konsekwencji trwającego sporu o sukcesję w imperium zbudowanym przez Zygmunta Solorza było wstrzymanie decyzji komitetu kredytowego zajmującego się wnioskiem o finansowanie ważnego projektu grup Cyfrowy Polsat i ZE PAK – farmy wiatrowej Drzeżewo.
Według naszych informacji miało to miejsce po publikacji „Pulsu Biznesu” nt. kilkunastu spółek założonych dla Zygmunta Solorza przez jego prawnika. W połowie lipca mec. Paweł Rymarz, pełnomocnik Tobiasa Solorza występujący na łamach mediów w imieniu trojga dzieci założyciela Polsatu oceniał, że jest to „dość czytelny (…) plan przeniesienia aktywów fundacji w Liechtensteinie”.
Zyskaj pełen dostęp do analiz, raportów i komentarzy na Parkiet.com
W ustawie o tzw. niskich cenach energii chodzi w istocie o wiatraki. Takiemu szantażowi nie zamierzam się poddawać - powiedział w Polsat News prezydent RP Karol Nawrocki.
Do rady nadzorczej Energi dołącza nowa osoba, co samo w sobie nie budzi większych emocji. Jest nią Krzysztof Berliński, doradca podatkowy Orlenu, a ta nominacja następuje po tym jak szefem rady nadzorczej Energi został prezes Orlenu Ireneusz Fąfara.
Ponad 950 mln zł kredytów dostała spółka zależna Cyfrowego Polsatu a budowę farmy wiatrowej Drzeżewo w województwie pomorskim mimo trwającego konfliktu w rodzinie założyciela Polsatu.
Chcemy się rozsądnie spieszyć – deklaruje prezes Polskich Elektrowni Jądrowych Marek Woszczyk na starcie negocjacji z Amerykanami umowy na budowę pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce. PEJ właśnie wysłały zaproszenie do negocjacji i deklarują, że z Prokuratorią Generalną RP są gotowe zadbać w nich o interes kraju.
„Ustawa wiatrakowa” nie zyska akceptacji Karola Nawrockiego — zapowiedział w rozmowie z PAP w poniedziałek Rafał Leśkiewicz, rzecznik prezydenta. Z informacji „Rzeczpospolitej” wynika, że Ministerstwo Energii ma plan awaryjny.
Urząd Regulacji Energetyki opublikował ostateczne wyniki aukcji dogrywkowych w ramach rynku mocy, które odbyły się w lipcu. Były to aukcje ukierunkowane głównie na budowę nowych bloków gazowo - parowych. W sumie kontrakty wygrały 53 oferty.