Firmy
Notowania

Farma Drzeżewo z finansowaniem

Ponad 950 mln zł kredytów dostała spółka zależna Cyfrowego Polsatu na budowę farmy wiatrowej Drzeżewo.

Publikacja: 13.08.2025 06:00

Farma Drzeżewo z finansowaniem

Foto: James MacDonald/Bloomberg

Urszula Zielińska

Na początku sierpnia napisaliśmy, że jedną z konsekwencji trwającego sporu o sukcesję w imperium zbudowanym przez Zygmunta Solorza było wstrzymanie decyzji komitetu kredytowego zajmującego się wnioskiem o finansowanie ważnego projektu grup Cyfrowy Polsat i ZE PAK – farmy wiatrowej Drzeżewo.

Według naszych informacji miało to miejsce po publikacji „Pulsu Biznesu” nt. kilkunastu spółek założonych dla Zygmunta Solorza przez jego prawnika. W połowie lipca mec. Paweł Rymarz, pełnomocnik Tobiasa Solorza występujący na łamach mediów w imieniu trojga dzieci założyciela Polsatu oceniał, że jest to „dość czytelny (…) plan przeniesienia aktywów fundacji w Liechtensteinie”.

Pozostało jeszcze 82% artykułu
Skorzystaj z promocji i czytaj dalej!

Zyskaj pełen dostęp do analiz, raportów i komentarzy na Parkiet.com

Subskrybuj teraz! Zaloguj się
Prezydent RP Karol Nawrocki
Energetyka
Będzie weto do ustawy wiatrakowej? Karol Nawrocki: nie poddam się szantażowi
Esencja, czyli apartamenty premium w historycznym śródmieściu Gdańska
Materiał Promocyjny
Esencja, czyli apartamenty premium w historycznym śródmieściu Gdańska
Orlen umacnia się w Enerdze
Energetyka
Orlen umacnia się w Enerdze
Cyfrowy Polsat: wiatrowa farma Drzeżewo z finansowaniem
Energetyka
Cyfrowy Polsat: wiatrowa farma Drzeżewo z finansowaniem
Prezes PEJ: Teraz negocjacje umowy z Amerykanami na budowę atomu
Energetyka
Prezes PEJ: Teraz negocjacje umowy z Amerykanami na budowę atomu
Citi Handlowy: Zyskaj smartfon Motorola Moto G35! Oferta ważna do 25.08.2025
Materiał Promocyjny
Citi Handlowy: Zyskaj smartfon Motorola Moto G35! Oferta ważna do 25.08.2025
Advertisement
Prezydent zawetuje ustawę wiatrakową mrożącą ceny energii. Rząd ma plan awaryjny
Energetyka
Prezydent zawetuje ustawę wiatrakową mrożącą ceny energii. Rząd ma plan awaryjny
Ostateczne wyniki aukcji rynku mocy. Spółki komentują
Energetyka
Ostateczne wyniki aukcji rynku mocy. Spółki komentują