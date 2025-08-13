Farma Drzeżewo z finansowaniem

Na początku sierpnia napisaliśmy, że jedną z konsekwencji trwającego sporu o sukcesję w imperium zbudowanym przez Zygmunta Solorza było wstrzymanie decyzji komitetu kredytowego zajmującego się wnioskiem o finansowanie ważnego projektu grup Cyfrowy Polsat i ZE PAK – farmy wiatrowej Drzeżewo.

Według naszych informacji miało to miejsce po publikacji „Pulsu Biznesu” nt. kilkunastu spółek założonych dla Zygmunta Solorza przez jego prawnika. W połowie lipca mec. Paweł Rymarz, pełnomocnik Tobiasa Solorza występujący na łamach mediów w imieniu trojga dzieci założyciela Polsatu oceniał, że jest to „dość czytelny (…) plan przeniesienia aktywów fundacji w Liechtensteinie”.