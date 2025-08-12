Zarząd Energi w raporcie giełdowym z 11 sierpnia poinformował, że akcjonariusz większościowy spółki złożył oświadczenie o powołaniu z początkiem 12 sierpnia 2025 roku Krzysztofa Berlińskiego w skład rady nadzorczej firmy. To powołanie jest na funkcję członka rady nadzorczej wspólnej kadencji.

Nowy człowiek Orlenu w Enerdze

Krzysztof Berliński jest doradcą podatkowym nadzorującym kwestie podatkowe w Orlenie. Kieruje obecnie największym działem podatkowym w polskim biznesie. W Orlenie pracuje od 19 lat. W kontekście niepewnej, giełdowej przyszłości Energi, istotnym może być fakt, że był także liderem obszaru w trakcie największych przedsięwzięć restrukturyzacyjnych, w tym połączeniowych w Polsce. Jest członkiem polskich i międzynarodowych rad podatkowych składających się z przedstawicieli największych przedsiębiorstw różnych sektorów gospodarki.

Przypomnijmy, że wcześniej także Ireneusz Fąfara został powołany 8 sierpnia 2025 roku do pełnienia funkcji przewodniczącego rady nadzorczej spółki Energa. W tle jawi się trwająca dyskusja o przyszłości spółki w ramach Grupy Orlen. Orlen rozpisał w lipcu przetarg na analizy dotyczące przyszłości Energi w ramach Grupy Orlen. Rozpatrywane są scenariusze, łącznie z ponowną procedurą zdjęcia spółki z giełdy.