Zarząd Energi w raporcie giełdowym z 11 sierpnia poinformował, że akcjonariusz większościowy spółki złożył oświadczenie o powołaniu z początkiem 12 sierpnia 2025 roku Krzysztofa Berlińskiego w skład rady nadzorczej firmy. To powołanie jest na funkcję członka rady nadzorczej wspólnej kadencji.
Krzysztof Berliński jest doradcą podatkowym nadzorującym kwestie podatkowe w Orlenie. Kieruje obecnie największym działem podatkowym w polskim biznesie. W Orlenie pracuje od 19 lat. W kontekście niepewnej, giełdowej przyszłości Energi, istotnym może być fakt, że był także liderem obszaru w trakcie największych przedsięwzięć restrukturyzacyjnych, w tym połączeniowych w Polsce. Jest członkiem polskich i międzynarodowych rad podatkowych składających się z przedstawicieli największych przedsiębiorstw różnych sektorów gospodarki.
Przypomnijmy, że wcześniej także Ireneusz Fąfara został powołany 8 sierpnia 2025 roku do pełnienia funkcji przewodniczącego rady nadzorczej spółki Energa. W tle jawi się trwająca dyskusja o przyszłości spółki w ramach Grupy Orlen. Orlen rozpisał w lipcu przetarg na analizy dotyczące przyszłości Energi w ramach Grupy Orlen. Rozpatrywane są scenariusze, łącznie z ponowną procedurą zdjęcia spółki z giełdy.
Ponad 950 mln zł kredytów dostała spółka zależna Cyfrowego Polsatu a budowę farmy wiatrowej Drzeżewo w województwie pomorskim mimo trwającego konfliktu w rodzinie założyciela Polsatu.
Chcemy się rozsądnie spieszyć – deklaruje prezes Polskich Elektrowni Jądrowych Marek Woszczyk na starcie negocjacji z Amerykanami umowy na budowę pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce. PEJ właśnie wysłały zaproszenie do negocjacji i deklarują, że z Prokuratorią Generalną RP są gotowe zadbać w nich o interes kraju.
„Ustawa wiatrakowa” nie zyska akceptacji Karola Nawrockiego — zapowiedział w rozmowie z PAP w poniedziałek Rafał Leśkiewicz, rzecznik prezydenta. Z informacji „Rzeczpospolitej” wynika, że Ministerstwo Energii ma plan awaryjny.
Urząd Regulacji Energetyki opublikował ostateczne wyniki aukcji dogrywkowych w ramach rynku mocy, które odbyły się w lipcu. Były to aukcje ukierunkowane głównie na budowę nowych bloków gazowo - parowych. W sumie kontrakty wygrały 53 oferty.
Na pierwszej polskiej farmie wiatrowej Baltic Power, wspólnej inwestycji Orlenu i Northland Power, zainstalowano już 5 wiatraków o mocy 15 MW każdy. Teren prac budowlanych odwiedził premier Donald Tusk.
Tauron, jednak z największych spółek energetycznych kusi swoich klientów obniżkami cen energii nawet przy obecnych mrożonych. Warunkiem jest jednak zmiany taryfy na bardziej elastyczne. południowy koncern energetyczny oferuje tych możliwości coraz więcej.