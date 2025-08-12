Prezydent RP Karol Nawrocki
Na biurku prezydenta jest ustawa o liberalizacji ustawy wiatrakowej wraz z dodatkiem o mrożeniu cen energii do końca roku.
– W ustawie o tzw. niskich cenach energii chodzi w istocie o wiatraki. Pan premier i większość parlamentarna chcą szantażować nie tyle samego prezydenta, co Polki i Polaków, którym chcą stawiać bliżej wiatraki. Wielu Polaków manifestowało w tej sprawie. Jeszcze w czasie kampanii wyborczej i dzisiaj są problemy z lobbingiem pewnych firm, także zagranicznych, które te wiatraki stawiają – powiedział prezydent RP Karol Nawrocki.
Pytany, czy podjął już decyzję ws. weta powiedział, że decyzja będzie podjęta niebawem. – Ja z całą pewnością będę realizował swój program jak tańsza cena za energię elektryczną, więc podejdę do tej sprawy w sposób bardzo rozważny, ale takiemu szantażowi nie zamierzam się poddawać – powiedział prezydent. Wskazał, że z całą pewnością złoży własny projekt dotyczący cen energii, a nie zmniejszenia odległości wiatraków od gospodarstw domowych.
– Ceny energii na pewno powinny być mniejsze, pomogę w tym rządowi i panu premierowi, ale myślę, że nie powinno się w ten sposób igrać. Cała moja prezydentura polega na tym, że jesteśmy narodem wolności i nie możemy poddawać się lobbystycznym szantażom – wskazał prezydent.
Głównym celem tzw. ustawy wiatrakowej jest liberalizacja dotychczasowych przepisów ws. inwestycji w wiatraki na lądzie. Nowela znosi wprowadzoną w 2016 r. zasadę 10H i wprowadza 500 m jako minimalną dopuszczalną odległość nowych turbin wiatrowych od budynków mieszkalnych. Obecnie jest to 700 m. Oprócz przepisów dotyczących budowy turbin wiatrowych w ustawie znajduje się wprowadzony w trakcie prac sejmowych zapis przedłużający na IV kwartał 2025 r. zamrożenie ceny energii elektrycznej dla gospodarstw domowych na poziomie 500 zł za MWh netto. Obecnie mrożenie obowiązuje do końca września.
Ministerstwo Energii już od dłuższego czasu szykowało się na ewentualne weto prezydenta. Według naszych informacji, resort energii na wypadek faktycznego weta, chce złożyć nową ustawę dotyczącą bezpieczeństwa energetycznego, gdzie pojawi się kilka nowych rozwiązań dotyczących energetyki, w tym m.in. zapisy zmieniające obligo giełdowe, a także mrożące ceny energii do końca tego roku. Jak się jednak okazuje, resort energii chciałby tam utrzymać zapisy dotyczące liberalizacji lokowania farm wiatrowych na lądzie, ale już bez zapisu o 500 m. Inne przepisy, skracające czas realizacji inwestycji z 5–7 lat do nawet 3 lat, mają zostać.
