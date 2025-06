Byki półrocza, czyli najsilniejsze spółki pierwszej połowy roku

Polimex-Mostostal blisko końca korekty?

Budowlana spółka to najsilniejszy od początku roku, nie licząc tych z groszową wyceną akcji, podmiot na GPW. Stopa zwrotu YTD sięga 124 proc. Aktualnie kurs akcji jest w korekcie. Od końca maja spadł z 5,9 zł do 4,62 zł. Notowania zbliżają się do linii średniej z 50 sesji (4,35 zł), a oscylator MACD – do strefy wyprzedania. Zakładając kontynuację tegorocznego trendu, rosną techniczne szanse na zwrot i powrót na ścieżkę zwyżek. Stronę popytową wspierały w ostatnich miesiącach dobre wyniki za pierwszy kwartał, a także plany osiągnięcia ponad 3 mld zł przychodów w całym 2025 r. Najbliższe wsparcie to 4,35 zł, a opór 5,9 zł.