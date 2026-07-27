Maklerski rynek IKE i IKZE nabiera wiatru w żagle. Z zebranych przez nas danych wynika, że w pierwszej połowie roku branża otworzyła 103,1 tys. IKE. Dla porównania w tym samym okresie rok wcześniej, który przecież też stał pod znakiem imponujących rekordów, maklerzy otworzyli 62,2 tys. IKE. Jeszcze większy skok widać w przypadku IKZE. Z przeprowadzonej przez nas ankiety wynika, że w pierwszej połowie roku maklerzy otworzyli 44,7 tys. tego typu kont. W pierwszym półroczu 2025 r. branża otworzyła 12,7 tys. IKZE.

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Druga połowa roku powinna być jeszcze lepsza chociażby ze względu na sezonowość (zazwyczaj boom na IKE i IKZE przypada w końcówce roku). Do walki o IKE i IKZE dołączył jednak kolejny istotny gracz, który może dołożyć swoją cegiełkę do rozwoju produktów emerytalnych. Mowa o BM ING BSK, czyli firmie, która na koniec czerwca prowadziła 206,8 tys. Właśnie dodała ona do oferty IKE i IKZE. Broker poszedł też krok dalej. Do 31 grudnia 2027 r. klienci nie zapłacą prowizji od transakcji zawieranych na wszystkich instrumentach dostępnych na tych kontach. Bezpłatne będzie również prowadzenie obu rachunków.

BM ING kusi IKE i IKZE

IKE i IKZE Maklerskie można otworzyć zdalnie w bankowości internetowej i mobilnej Moje ING bez konieczności wizyty w oddziale. Po otwarciu konta klient samodzielnie decyduje, w jakie dostępne instrumenty zainwestuje swoje pieniądze. W ramach nowych produktów klienci zyskają dostęp do szerokiej oferty instrumentów notowanych na GPW w Warszawie, w tym np. akcji, ETF-ów i obligacji.

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- W ING wspieramy klientów w podejmowaniu ważnych decyzji finansowych na różnych etapach życia. Odkładanie środków na emeryturę jest jedną z nich, dlatego konsekwentnie rozwijamy ofertę, która pomaga budować bezpieczeństwo finansowe na przyszłość. Wpisuje się to w naszą strategię „ING. W rytmie życia”, w której towarzyszymy klientom w realizacji ich planów i celów – mówi Marcin Słomianowski, dyrektor Biura Maklerskiego ING Banku Śląskiego. - Dostrzegając rosnące zainteresowanie samodzielnym inwestowaniem, wprowadzamy IKE i IKZE Maklerskie, dając klientom możliwość samodzielnego budowania kapitału emerytalnego na giełdzie. Nowa oferta uzupełnia nasze rozwiązania emerytalne, obejmujące produkty oszczędnościowe i funduszowe. Aby zachęcić do rozpoczęcia długoterminowego oszczędzania, do końca 2027 roku nie pobieramy prowizji od transakcji zawieranych na wszystkich instrumentach dostępnych na rachunkach IKE i IKZE Maklerskich – podkreśla Słomianowski.

Przedstawiciele BM ING sygnalizowali już jakiś czas temu, że będą także chcieli iść za ciosem i wprowadzać kolejne rozwiązania dla inwestorów. Z początkiem 2027 r. firma chce dołożyć do oferty także OKI (o ile te wejdą w tym terminie w życie). To także może stać się nowym frontem walki branży maklerskiej.