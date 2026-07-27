Naszego gościa zapytamy m.in.:

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Czy XTB jest w stanie utrzymać tempo wzrostu po rekordowym początku roku?

Jakie znaczenie dla wyników mają dziś akcje i ETF-y, a jaką rolę nadal odgrywają kontrakty CFD?

Czy spółka rzeczywiście zmierza w kierunku dominacji na rynku inwestycyjnym w Polsce i jak duży potencjał pozostaje jeszcze na rynkach zagranicznych?

Czy tegoroczny zysk netto spółki rzeczywiście może zbliżyć się do 1,5 mld zł?

Czy przy kursie sięgającym 140 zł za akcję inwestorzy nie zakładają już zbyt optymistycznego scenariusza?

Gdzie jest sufit biznesu XTB?