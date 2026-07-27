Najnowszy odczyt Indeksu Nastrojów „Parkietu” (INP) przynosi mieszany obraz oczekiwań analityków, maklerów i zarządzających. Z jednej strony w krótkim terminie trudno mówić o euforii – wskaźniki dla Polski i Stanów Zjednoczonych pozostają poniżej neutralnego poziomu 50 pkt. To by oznaczało, że na nowe rekordy przyjdzie chwilę poczekać. Z drugiej strony jednak inwestorzy wciąż pozytywnie oceniają perspektywy na kolejne pół roku. Mówiąc krótko: rekordy są jedynie kwestią czasu.

Reklama Reklama

Warto trzymać polskie akcje

W przypadku polskiego rynku akcji krótkoterminowy INP wzrósł do 49,1 pkt z 44,6 pkt tydzień wcześniej. Oznacza to częściową odbudowę optymizmu po wyraźnym pogorszeniu nastrojów ekspertów odnotowanym w połowie lipca. Mimo poprawy wskaźnik nadal znajduje się nieco poniżej granicy 50 pkt, co sugeruje, że eksperci zachowują ostrożność wobec perspektyw warszawskiej giełdy w najbliższych tygodniach. - Po silnym wzroście w ostatnich czterech tygodniach większe prawdopodobieństwo przypisywałbym zdrowej korekcie w tym trendzie - wskazuje jeden z ankietowanych.

Foto: GG Parkiet

Znacznie lepiej prezentują się natomiast odczyty sześciomiesięczne. Dla WIG wskaźnik INP wzrósł do 56,4 pkt z 54,6 pkt tydzień wcześniej, co jasno wskazuje, że wiara w polski rynek pozostaje niezachwiana. - Indeks WIG stać na wzrost w okolice 160 tys. pkt w ciągu najbliższych miesięcy - wskazują eksperci.

Foto: GG Parkiet

Giełdowa hossa pozostaje niezagrożona

Jeszcze ciekawiej wygląda sytuacja w przypadku rynku amerykańskiego. Tutaj jednomiesięczny indeks spadł z 46,7 pkt do 43,1 pkt. Oznacza to, że inwestorzy jeszcze bardziej sceptycznie oceniają krótkoterminowe perspektywy indeksu S&P 500 niż przed tygodniem. W rezultacie różnica między oceną polskiego i amerykańskiego rynku odwróciła się na korzyść GPW. Jeszcze dwa tygodnie wcześniej to amerykańskie akcje cieszyły się większym zaufaniem uczestników badania.

- Rynkowi należy się korekta. Pierwsze wyniki spółek pokazują, że nawet dobre odczyty nie gwarantują dalszych wzrostów co rodzi ryzyko schłodzenia nastrojów na szerokim rynku - wskazują eksperci.

Foto: GG Parkiet

Podobnie, jak w przypadku Polski, długoterminowy trend wzrostowy na Wall Street pozostaje niezagrożony - wskazują eksperci. Najnowszy INP dla S&P 500 wyniósł 55,1 pkt wobec 55,8 pkt przed tygodniem. Nawet więc jeśli pojawiają się jakieś obawy, to eksperci uważają, że mają one charakter przejściowy i nie powinny przekreślić szans na dalsze wzrosty cen akcji w kolejnych miesiącach.

Foto: GG Parkiet

Indeks Nastrojów „Parkietu” opiera się na ankiecie przeprowadzanej wśród analityków, zarządzających i maklerów, którzy oceniają perspektywy polskiego rynku akcji (WIG) oraz rynku amerykańskiego (S&P 500), zarówno w perspektywie krótkoterminowej (miesięcznej), jak i długoterminowej (sześciomiesięcznej). Skala wynosi od 0 do 100, gdzie 0 to nastawienie skrajnie negatywne, a 100 to skrajnie pozytywne.