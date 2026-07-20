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W czerwcu osoby długotrwale bezrobotne (definiowane jako osoby bezrobotne przez 27 tygodni lub dłużej – najdłuższy okres bezrobocia odnotowany w miesięcznym raporcie o zatrudnieniu Biura Statystyki Pracy USA) stanowiły 27,3 proc. wszystkich bezrobotnych, co stanowi wzrost o 4 punkty procentowe w porównaniu z rokiem poprzednim. Pomijając pandemię COVID-19 i powrót do zdrowia, długotrwałe bezrobocie nie było tak wysokie od 2016 r.

Odsetek ten zbliża się do szczytu obserwowanego w okresie ożywienia rynku pracy po pandemii pod koniec 2021 r. Długotrwałe bezrobocie niesie ze sobą poważne ryzyko: większość osób poszukujących pracy traci odprawy lub zasiłki dla bezrobotnych po sześciu miesiącach bezrobocia. Dane federalne pokazują, że pracownicy umysłowi doświadczają najdłuższego okresu bezrobocia, a dorośli w głównym wieku produkcyjnym są szczególnie dotknięci długotrwałym bezrobociem.

105,8 mln Amerykanów nie pracuje ani aktywnie nie poszukuje pracy

Baza danych Federal Reserve Economic Data (FRED), która śledzi dane z Biura Statystyki Pracy (BLS), wskazuje na niepokojący trend: liczba Amerykanów pozostających poza rynkiem pracy osiągnęła w czerwcu rekordowy poziom.

Liczba Amerykanów, którzy nie pracują ani aktywnie nie poszukują pracy, wzrosła w ciągu miesiąca o 832 000, osiągając 105,8 miliona. Ta liczba to nie tylko nowy rekord. Jest ona wyższa niż w najgorszym okresie pandemii.

W 2020 roku, kiedy firmy zostały zamknięte, podróże ustały, a miliony miejsc pracy zniknęły, liczba Amerykanów pozostających poza rynkiem pracy osiągnęła szczyt na poziomie około 103,6 miliona. Obecnie liczba ta jest o 2,2 miliona wyższa. Tendencja ta nasiliła się w 2026 roku. Od początku roku 2,5 miliona Amerykanów odeszło z rynku pracy.

Dla porównania, na początku tego stulecia tylko 68,7 miliona Amerykanów pozostawało poza rynkiem pracy. Wzrost ten odzwierciedla zmiany demograficzne, w tym starzenie się społeczeństwa, ale tempo ostatnich migracji sugeruje, że dzieje się coś więcej.

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Niektórzy Amerykanie mają dość szukania pracy

Wskaźnik aktywności zawodowej, czyli odsetek populacji, która pracuje lub aktywnie poszukuje zatrudnienia, spadł do 61,5 proc., najniższego poziomu od marca 2021 r. Chociaż wskaźnik aktywności zawodowej może spadać z wielu powodów i oczekuje się, że w ciągu następnej dekady spadnie do 61,1 proc. w związku ze starzeniem się społeczeństwa i mniejszą liczbą młodych osób wchodzących na rynek pracy, może on również spadać dalej, ponieważ niektórzy ludzie mają dość szukania pracy.

– To był duży spadek w ciągu jednego miesiąca, a zdarzyło się to akurat wtedy, gdy nie zatrudnialiśmy zbyt wielu pracowników w branży rozrywkowej i hotelarskiej, która zazwyczaj zatrudnia o tej porze roku – powiedziała Diane Swonk, główna ekonomistka KPMG, w rozmowie z Yahoo Finance. – Brak sezonowych ofert pracy oczywiście zniechęcił niektórych pracowników i uważam, że to ważne.

W czerwcu około 720 000 osób odeszło z rynku pracy, co przyczyniło się do nieznacznego spadku stopy bezrobocia.

Szczególnie niepokojący jest fakt, że wskaźnik aktywności zawodowej osób w szczytowym okresie aktywności zawodowej spadł w czerwcu do 83,3 proc., co sugeruje, że trend ten nie był napędzany wyłącznie przez starzenie się społeczeństwa.

– Stopa bezrobocia trochę spadła i ludzie pomyślą: „O, to dobrze” – powiedziała Elise Gould, starsza ekonomistka w Economic Policy Institute. – Ale spadła z niewłaściwych powodów. Spadła, ponieważ tak wiele osób odeszło z rynku pracy – być może nie wierzyli, że znajdą dla siebie pracę.

Wskaźnik bezrobocia o nazwie U-6, obejmujący osoby marginalnie związane z siłą roboczą oraz osoby pracujące w niepełnym wymiarze godzin z przyczyn ekonomicznych, nieznacznie spadł między majem a czerwcem, ale utrzymuje się powyżej poziomu sprzed pandemii, zauważyła Swonk. Stopa bezrobocia wśród niedawnych absolwentów szkół wyższych również jest wysoka.

– Ponieważ wzrost gospodarczy koncentruje się w rękach kilku gospodarstw domowych i firm, wyniki ogółem wyglądają lepiej niż uważa większość Amerykanów – powiedziała.

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Amerykanie nie zmieniają pracy

Badanie Ofert Pracy i Rotacji Pracowników również nieco zaskoczyło. Dostępnych było 7,6 miliona etatów, co było wynikiem lepszym od oczekiwań, ale wskaźnik zatrudnienia pozostał na poziomie 3,3 proc., liczba odejść pozostała na tym samym poziomie, a wskaźnik zwolnień nieznacznie wzrósł. Innymi słowy: pracownicy praktycznie nigdzie się nie przenosili.

To sprawia, że rynek pracy jest podatny na wahania, zarówno pozytywne, jak i negatywne. To sprawia, że jest to wyjątkowo trudny czas na poszukiwanie pracy.

– Stabilność stagnacyjnego rynku pracy zależy wyłącznie od tego, czy zwolnienia będą tak rzadkie, czy też, przeciwnie, od niskiego napływu pracowników – powiedziała Laura Ullrich, dyrektor ds. badań ekonomicznych w Ameryce Północnej w Indeed Hiring Lab. – Nie potrzeba wiele – niewielkiego wzrostu liczby zwolnień lub kilku kolejnych pracowników decydujących się na odejście – aby uzyskać wynik ujemny. Co więcej, moglibyśmy zaobserwować silniejszy wzrost zatrudnienia, gdyby zatrudnienie wzrosło w szerszym obszarze rynku pracy.