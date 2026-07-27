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Niedźwiedzie, czyli spółki z negatywnymi sygnałami analizy technicznej

Publikacja: 27.07.2026 06:00

Niedźwiedzie, czyli spółki z negatywnymi sygnałami analizy technicznej

Foto: Adobestock

Piotr Zając, Finsite.pl

XTPL wraca do granicy hossy

Cena akcji spółki opracowującej technologię nanodruku od dwóch lat porusza się w trendzie spadkowym. Trwająca od maja korekta wygląda obiecująco, bo przebiła średnie 50 i 200 sesji, a skala zwyżek sięgała w porywach 39 proc. Sytuacja techniczna zaczęła wskazywać na próbę zmiany trendu. W ostatnich dniach rynek zaczął się jednak chłodzić. W piątek rano cena zeszła do granicy hossy, więc przed bykami techniczny test. Nie pomogły im tutaj szacunkowe dane o przychodach za drugi kwartał, bo wyniosły niecałe 300 tys. zł wobec 2 mln zł rok temu. Z drugiej strony spółka poinformowała o nowych zamówieniach w Chinach.

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