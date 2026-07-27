Rynek neutralnie przyjął odejście wieloletniej dyrektor finansowej Cyfrowego Polsatu Katarzyny Ostap-Tomann. W poniedziałek 27 lipca notowania akcji spółki kierowanej przez Piotra Żaka, młodszego syna założyciela grupy, zaczęły sesję od niewielkiego wzrostu.

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Spokojna reakcja inwestorów może wynika z tego, że w poniedziałek rano okazało się gdzie przechodzi menedżerka. Krajowy gigant e-commerce, Allegro, poinformował, że Ostap-Tomann od 1 października dołączy do zarządu i zastąpi na stanowisku Jonathana Easticka.

Zmiany w zarządach Allegro i Cyfrowego Polsatu przyjęte spokojnie

W poniedziałek 27 lipca o godz. 10.20 akcja Cyfrowego Polsatu kosztuje 16.25 zł, o 0,96 proc. więcej niż w piątek na zamknięciu sesji zanim jeszcze spółka poinformowała o zmianie. WIG40 zyskuje w poniedziałek w tym samym czasie 0,85 proc., a WIG20 0,56 proc.

Także notowania Allegro zachowują się po tej informacji spokojnie. Papier zyskuje 0,44 proc. i kosztuje 44,92 zł o godz. 10.52.

Zgodnie z komunikatem Cyfrowego Polsatu Katarzyna Ostap-Tomann, członkini zarządu odpowiedzialna za finanse, złożyła rezygnację i opuści stanowisko 31 lipca, a z grupą ma się rozstać w końcu września. Jej następczynią została Anna Miller-Pytlak, dotychczas zastępca Ostap-Tomann.

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Z kolei zastępcą Miller-Pytlak został Eryk Walkiewicz. Oboje są związani z grupą od lat. Miller-Pytlak wywodzi się z jej telekomunikacyjnej części. Brała udział m.in. w wycenach aktywów telekomunikacyjnych.

Inwestorzy giełdowi czekają na wyniki za drugi kwartał br. oraz ogłoszenie strategii Cyfrowego Polsatu. Grupa przygotowuje się także do refinansowania zadłużenia. Cytowany w komunikacie prasowym w piątek Tomasz Szeląg, członek rady nadzorczej Cyfrowego Polsatu w tym kontekście wypowiadał się z optymizmem.

– Gratuluję awansu Ani, która pracuje z nami od 17 lat i z sukcesami pełniła rolę zastępczyni CFO. To naturalna ścieżka kariery. Jestem głęboko przekonany, że powierzenie jej nowej funkcji to gwarancja zachowania pełnej ciągłości i stabilności w zarządzaniu finansami naszej Grupy. Cieszę się z awansu Eryka, którego rola jest niezwykle ważna w kontekście przyszłorocznego refinansowania zadłużenia. Nasze finanse są w dobrych rękach, co pozwala nam być spokojnymi o realizację długoterminowych celów Grupy Polsat Plus – brzmi komentarz Tomasza Szeląga.

Allegro komentuje zmianę w zarządzie

Allegro poinformowało natomiast, że rada dyrektorów, zawarła z Jonathanem Eastickiem porozumienie dotyczące rozwiązania współpracy w związku z jego ustąpieniem z funkcji wykonawczych w spółce giełdowej i głównym podmiocie w grupie – Allegro sp. z o.o. Zgodnie z nim, Jonathan Eastick pozostanie zatrudniony w Allegro sp. z o.o. do 30 kwietnia 2027 r. „w celu zapewnienia płynnego przekazania swoich obowiązków nowej Chief Financial Officer (CFO)”.

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- Strategia Allegro pozostaje niezmienna. Jednocześnie rozwój firmy wymaga nieustannego wzmacniania kompetencji przywódczych, które pozwolą nam realizować ją szybciej, sprawniej i na jeszcze większą skalę. Katarzyna wnosi wyjątkowe doświadczenie w zarządzaniu finansami dużych grup kapitałowych, spółek publicznych i organizacji przechodzących kolejne etapy rozwoju. Bardzo się cieszę, że dołącza do naszego zespołu – mówi cytowany w informacji prasowej Marcin Kuśmierz, prezes Allegro.

- Jon odegrał ważną rolę w rozwoju Allegro i budowaniu silnej finansowo organizacji na przestrzeni ostatnich lat. W imieniu całej firmy pragnę podziękować mu za jego przywództwo i życzyć mu jak najlepiej na zasłużonej emeryturze – brzmi wypowiedź Kuśmierza.