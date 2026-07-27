Z tego artykułu dowiesz się: W jaki sposób koncern MOL powraca do pełnej wydajności po serii nieoczekiwanych zakłóceń operacyjnych.

Dlaczego otoczenie rynkowe, w tym wysokie marże rafineryjne, będzie wspierać wyniki finansowe spółki w najbliższych latach.

Które strategiczne inwestycje mają stać się nowym motorem napędowym dla zysków grupy od 2027 roku.

Na czym analitycy opierają swoje optymistyczne prognozy i jak zmiana na scenie politycznej wpływa na ocenę ryzyka spółki.

DM Trigon wznawia rekomendację „trzymaj” dla węgierskiego MOL notowanego w Warszawie z wyceną docelową 4527 forintów za akcję. To wzrost o 7 proc. względem poprzedniej rekomendacji. „Oczekujemy powrotu spółki do pełnego wykorzystania sprzyjającego otoczenia w rafinacji, co powinno przełożyć się na istotną poprawę generacji gotówki w II poł. 2026 do 2028 r. Dodatkowym wsparciem dla wyceny pozostaje poprawa profilu ryzyka po zwycięstwie partii Tisza w wyborach parlamentarnych i wynikające z niej obniżenie kosztu kapitału, choć pozytywny efekt został częściowo ograniczony przez aprecjację forinta względem dolara” – wskazuje Michał Kozak w rekomendacji datowanej na 21 lipca 2026 r.

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Rynek pomaga MOL-owi

Pożar instalacji destylacji ropy AV3 w rafinerii Danube w październiku 2025 r., zakłócenia dostaw ropy przez ropociąg Drużba (dostawy z Rosji) w styczniu b.r., a następnie przestawienie się na dostawy ropy trasą adriatycką, skutkowały spadkiem przerobu o ok. 30 proc. wyższymi kosztami logistyki drogą morską z Chorwacji oraz zakupu ropy. „W kwietniu dostawy ropy zaczęły się normalizować, a spółka oczekuje powrotu do pełnych zdolności produkcyjnych pod koniec III kw. 2026 r. MOL spodziewa się też wypłaty pierwszej zaliczkowej transzy odszkodowania za pożar w lipcu b.r. (100 mln dol. – 32 mld forintów).” – wskazano. DM Trigon założył w tym roku wypłatę dodatkowych 32 mld forintów, biorąc pod uwagę koszty utraconych korzyści, w otoczeniu wysokich marż rafineryjnych (obecnie ok. 40 dol./bbl “complex refinery margin”). Pozytywny wpływ na wyniki w II poł. 2026 powinna mieć też większa kontrybucja ropy Urals w przerobie (historyczny poziom przekraczał 70 proc. w strukturze).

Przy nadal wysokiej premii wojennej i pozytywnym otoczeniu w upstreamie i rafinacji, DM Trigon zakłada wynik Clean CCS EBITDA w tym roku na poziomie 1250 mld forintów (11 proc. powyżej konsensusu i 30 proc. powyżej guidance spółki z maja b.r.) i CAPEX 570 mld forintów (wzrost o 5 proc. vs. guidance).

„W 2027 przy zakładanej cenie Brent i TTF kolejno 75 dol./bbl i 41 euro/MWh, oraz przy Brent-based Complex refinery margin 20 dol./bbl., oczekujemy – przy braku problemów z przerobem – Clean CCS EBITDA na poziomie 1300 mld forintów (13 proc. powyżej konsensusu)” – wskazano w rekomendacji. Względem poprzednich prognoz podwyższono szacunek EBITDA adj. średnio o 22 proc. w okresie 2026-2028 (upstream i rafinacja) i o 14 proc. w ostatnim 2030 r. szczegółowej prognozy (głównie w rafinacji).

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Inwestycje wspomogą wynik MOL-a

Spółka zakładała od maja b.r. Pozytywny wpływ DCU (instalację opóźnionego koksowania) i polioli od 2027 r. „Szacujemy roczną kontrybucję EBITDA inwestycji rozwojowych w poliole i DCU na poziomie ok. 100 mld forintów rocznie od 2027 r. Zakładamy, że inwestycja w produkcję polioli o mocy 0,2 mln ton rocznie za 1,5 mld dol.dol. powinna istotnie wpłynąć na wyniki od I kw. 2027. Obecnie obserwujemy poprawę otoczenia marżowego w tym obszarze, przy ograniczeniach logistycznych po wybuchu wojny na Bliskim Wschodzie” – wskazuje Michał Kozak. Istotną zmienną w średnim terminie może być wszczęcie postępowania antydumpingowego przez KE ws. importu polioli polieterowych z Chin pod koniec czerwca b.r. Zakończona w marcu b.r. inwestycja w DCU w chorwackiej Rijece (delayed coker unit) za 700 mln dol. powinna skutkować zmianą struktury przerobu w chorwackiej instalacji i wzrostem produkcji diesla o 30 proc. Potencjalny zakup przez MOL 56,2 proc. udziałów od Gazpromu w serbskim koncernie naftowym NIS, DM Trigon rozpatruje w kategorii ryzyka. Według wcześniejszych spekulacji kwota transakcji może wynieść 1,4 mld euro, co nie generowałoby w opinii DM Trigon wartości dodanej.