Emerytura z giełdy to nie tylko nośne hasło reklamowe

Wyższe stopy zwrotu w dłuższym terminie to z jednej strony zachęta do tego, by szybciej rozpocząć inwestycje z myślą o emeryturze, a z drugiej argument, który potwierdza, że godna „emerytura giełdowa” nie musi być mrzonką. Tym bardziej że klienci, którzy faktycznie chcą budować majątek z myślą o emeryturze w oparciu o inwestycje giełdowe, mogą to robić, inwestując już nie tylko na GPW, ale też na rynkach zagranicznych, które są udostępniane na kontach IKE i IKZE w wybranych domach maklerskich.

Spojrzenie na zagranicę

Rynki zagraniczne już jakiś czas temu zaczęły podbijać serca polskich inwestorów. Ze stopami zwrotu trudno bowiem dyskutować. Amerykański indeks S&P 500, czyli jeden z najważniejszych indeksów na świecie, w ciągu 10 lat zyskał około 190 proc., a w ciągu 20 lat ponad 400 proc. A skoro na rynku amerykańskim można handlować dziś praktycznie tak samo jak na GPW, to dlaczego by tego nie robić?

Takie możliwości coraz śmielej wykorzystują osoby, które korzystają z maklerskich kont IKE i IKZE. Statystyki prezentowane czy to przez DM BOŚ, czy inne domy maklerskie, pokazują ponadto, że obecni inwestorzy, a przyszli emeryci, coraz chętniej sięgają też po instrumenty, które sprzyjają pasywnemu, długoterminowemu inwestowaniu, czyli fundusze ETF.

– Dywersyfikacja geograficzna cały czas postępuje, bo inwestorzy widzą w niej sens. Na maklerskich rachunkach IKE i IKZE dominują zagraniczne, pasywne fundusze ETF. Nie zapominajmy też jednak o krajowych ETF-ach. Na GPW mamy chociażby ETF na indeks Nasdaq z zabezpieczeniem walutowym. Znamienny jest zresztą fakt, że zmienia się profil naszego społeczeństwa. Jest coraz więcej osób z wyższymi zarobkami, które może nie do końca znają się na inwestowaniu, ale słyszały o ETF-ach, zagranicznych akcjach i poważnie myślą o finansowej przyszłości. To dobra wiadomość dla maklerskich IKE i IKZE – mówi Grzegorz Zalewski, ekspert DM BOŚ.