Azoty będą kontynuować negocjacje z Orlenem

Azoty oraz zależne od nich ZCh Police i GA Polyolefins wydłużyły do 23 czerwca termin obowiązywania porozumienia zawartego z Orlenem w sprawie przejęcia nowego zakładu produkującego polipropylen w Policach. Konkretnie zaś chodzi o kontynuację współpracy celem ustalenia warunków i zasad realizacji potencjalnej transakcji dotyczącej nabycia przez płocki koncern wszystkich lub części akcji firmy GA Polyolefins należących do Azotów i ZCh Police, lub innej formy przeprowadzenia inwestycji.

Spółki nie odstąpią od kontraktu na realizację Polimerów Police

Azoty, ZCh Police, GA Polyolefins i Orlen porozumienie do umowy o współpracę i stabilizację pomiędzy kluczowymi interesariuszami w ramach realizacji projektu Polimery Police (dotyczy inwestycji w zakład produkcji polipropylenu) zawarły 16 stycznia. To w nim zobowiązały się do ustalenia warunków i zasad realizacji potencjalnej transakcji. Określiły wówczas, że negocjacje dotyczące przejęcia GA Polyolefins oraz analiza i badanie due diligence zostaną przeprowadzone do 31 marca. Następnie ten termin wydłużono do 12 maja.

Aby mieć pełny obraz prowadzonych rozmów w sprawie Polimerów Police trzeba też zauważyć, że sama umowa o współpracy i stabilizacji pomiędzy kluczowymi interesariuszami podpisana została 19 grudnia ubiegłego roku. Również ona została przedłużona do 23 czerwca. Poza wymienionymi spółkami, objęła Hyundai Engineering oraz Korean Overseas Infrastructure & Urban Development Corporation, czyli dwóch pozostałych udziałowców GA Polyolefins.

Wszystkie strony tej umowy zobowiązały się, że w okresie jej obowiązywania nie odstąpią od kontraktu na realizację projektu Polimery Police, który z kolei zawarto 11 maja 2019 r. Ponadto w podpisanym dokumencie zdecydowano m.in. o zamrożeniu możliwość naliczania kar umownych za opóźnienia w budowie oraz korzystania z gwarancji należytego wykonania kontraktu.