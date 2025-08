Według Orlenu produkcja tworzyw sztucznych, co do zasady, uzależniona jest od bieżącego popytu, a także zdolności wytwórczych. Istotny wpływ na popyt może mieć z kolei wzrost konsumpcji oraz pozytywna dynamika produkcji przemysłowej zarówno w Polsce, jak i na rynkach zagranicznych. „Ponadto ważnym odniesieniem są wolumeny importu do Europy i Polski oraz cena oferowanych produktów, w tym niepewność wokół ceł. Warto wspomnieć, że okres wakacyjny to zwyczajowo osłabienie popytu rynkowego na tworzywa sztuczne i polimery” – twierdzi zespół prasowy Orlenu.

Zauważa, że na koszty w biznesie tworzyw sztucznych istotnie wpływają ceny mediów, surowców, a także koszty stałe, m.in. pracy. Warto też pamiętać o transformacji, jaką przechodzi branża. Jej kierunek w dużej mierze jest i będzie kształtowany przez unijne i krajowe regulacje. Według spółki konieczne jest stworzenie neutralnej dla klimatu gospodarki obiegu tworzyw sztucznych, a regulacje dotyczące stosowania i odzysku plastików będą miały wpływ na warunki rynkowe ich sprzedaży, a co za tym idzie, na produkcję. Chodzi tu m.in. o dyrektywę SUP (tzw. dyrektywa plastikowa), EPR (rozszerzona odpowiedzialność producenta) i PPWR (rozporządzenie w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych) wprowadzające wymóg stosowania produktów z recyklingu. W dalszej perspektywie prawdopodobnie ograniczy to wzrost zapotrzebowania na wyroby bezpośrednio wytwarzane w oparciu o surowce kopalniane.

Podobnie uważa MOL. „Reagując na zmieniające się preferencje konsumentów, rosnącą świadomość ekologiczną i zaostrzające się przepisy, przemysł petrochemiczny musi dostosować się do zmian, aby utrzymać konkurencyjność. Wymaga to skupienia się na zrównoważonym rozwoju, technologiach niskoemisyjnych i inicjatywach ciągłego doskonalenia w celu minimalizacji wpływu na środowisko” – wskazuje biuro prasowe MOL-a. W jego ocenie wiąże się to z koniecznością opracowywania produktów wykorzystujących materiały pochodzące z recyklingu i wdrażania zasad gospodarki o obiegu zamkniętym, aby sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu konsumentów na rozwiązania przyjazne dla środowiska.