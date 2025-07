Zauważa, że w I kwartale GA Polyolefins poniosła 94 mln zł straty EBITDA. Szacuje, że po I półroczu wzrosła ona już do 214 mln zł. Co gorsza, nie wiadomo, jak długo sztandarowy projekt Azotów będzie obciążał wyniki grupy, przez ograniczone wykorzystanie mocy instalacji. – Emisje akcji to scenariusz bazowy niezbędny do zachowania płynności. Pieniądze są m.in. potrzebne do dokończenia inwestycji w nowy zakład w Policach i do uzyskania w nim pełnych mocy wytwórczych, bez których może być trudno osiągnąć odpowiednią opłacalność produkcji polipropylenu – mówi Kozak.

Jego zdaniem do uratowania Azotów potrzebne jest zarówno dokapitalizowanie koncernu przez Skarb Państwa, jak i redukcja zadłużenia. Dziś całościowe zadłużenie nawozowej grupy (łącznie z leasingiem) sięga już blisko 12 mld zł.

Z ostatnich danych wynika, że w I kwartale Azoty poniosły tylko 8 mln zł skonsolidowanej straty EBITDA. Analityk Trigon Dom Maklerski szacuje, że strata w II kwartale wyniosła już 77 mln zł, przy sezonowo słabszych wolumenach na nawozach. Cały rok koncern powinien jednak zakończyć na lekkim plusie. Według niego zysk EBITDA sięgnie 55 mln zł. – Będzie to w głównej mierze konsekwencja systematycznie poprawiającej się sytuacji w segmencie nawozów. Wprowadzone cła na import z Rosji i Białorusi do UE powinny największy pozytywny efekt przynieść Azotom w IV kwartale tego roku oraz w I kwartale przyszłego roku – ocenia Kozak.

Szansą dla nowego zakładu Azotów są lokalna produkcja i skrócone czasy dostaw

Azoty i Orlen porozumienie, w którym zobowiązały się do ustalenia warunków i zasad realizacji potencjalnej transakcji przejęcia GA Polyolefins oraz współpracy przy tym projekcie podpisały 16 stycznia. Określiły wówczas, że negocjacje dotyczące akwizycji oraz analiza i badanie due diligence zostaną przeprowadzone do 31 marca. Następnie ten termin kilka razy przedłużono. Kilka dni temu okazało się, że Orlen nie chce już przejmować nowego zakładu w Policach, mimo wcześniejszych deklaracji wskazujących na możliwość osiągnięcia pewnych synergii i korzyści z jego włączenia do swoich struktur. Dlaczego?

„Na chwilę obecną grupa Orlen zrezygnowała ze złożenia oferty niewiążącej na zakup udziałów w spółce GA Polyolefins. Ze względu na interes spółki nie informujemy o przebiegu procesu decyzyjnego” – odpowiada zespół prasowy.