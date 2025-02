Azoty będą integrować aktywa logistyczne

Zarząd Azotów podjął uchwałę, w której kierunkowo określono koncepcję integracji różnych obszarów logistyki funkcjonujących w ramach całej grupy kapitałowej. W kolejnym etapie dedykowany zespół osób ma pracować nad docelowym modelem integracji.

Jednym z elementów modelu będzie centralizacja obecnie rozproszonych kompetencji i aktywów logistycznych. Ponadto wypracowane zostaną rekomendacje dla firm prowadzących działalność w tym zakresie. Harmonogram prac związanych z integracją logistyki w Azotach ma być zatwierdzony w III kwartale tego roku.

Azoty chcą być liderem w dostawach importowanego amoniaku

„Od kilku miesięcy wskazujemy, że obszary logistyczne będą odgrywać zdecydowanie większą niż dotychczas rolę w biznesie grupy Azoty. Mamy na myśli zarówno nasze tereny portowe - tutaj ważnym aspektem będą partnerstwa z firmami zainteresowanym importem poszczególnych surowców, ale też naszą infrastrukturę kolejową” - mówi cytowany w komunikacie prasowym Andrzej Dawidowski, wiceprezes Azotów, odpowiedzialny m.in. za obszar logistyki oraz prezes ZCh Police.

Dodaje, że koncern zmienia podejście do logistyki i tym samym odchodzi od koncepcji wykorzystywania posiadanych aktywów jednie na potrzeby własnej grupy kapitałowej. „Widzimy w tym obszarze duży potencjał do generowania przychodów z usług zewnętrznych, a grupa Azoty ma najlepszą pozycję do bycia liderem w dostawach importowanego amoniaku do Polski, posiadając jedyny w kraju morski terminal przeładunkowy”- przekonuje Dawidowski.