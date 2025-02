Azoty szukają alternatywy dla dostaw gazu z Orlenu

Azoty podpisały list intencyjny z American Gas Partners w sprawie potencjalnej współpracy dotyczącej dostaw gazu z USA do Polski. Na razie zawarte porozumienie jednie wyraża intencje stron i jest pierwszym krokiem mającym umożliwić im podjęcie negocjacji szczegółowych warunków potencjalnej umowy.

Reklama

Azotom potrzebny jest atrakcyjny cenowo gaz ziemny

Azoty informują, że w przypadku osiągnięcia porozumienia, dostawy byłby realizowane za pośrednictwem platformy do kontraktowania i zakupu gazu, do której docelowo ma przystąpić ograniczona liczba odbiorców gazu z Europy i jego producentów z USA.

„Gaz dla Grupy Azoty to jeden z podstawowych czynników determinujących konkurencyjność, dlatego szczegółowo analizujemy możliwości, jakie pojawiają się na rynku w zakresie dywersyfikacji dostaw tego surowca. Rozmawiamy z partnerami, którzy mogą nam dostarczyć atrakcyjny cenowo produkt, w oparciu o stabilną infrastrukturę i perspektywiczny model biznesowy” - informuje w komunikacie prasowym Hubert Kamola, wiceprezes Azotów.

Obecnie American Gas Partners przygotowuje projekt inwestycyjny budowy w USA infrastruktury do przeładunku LNG (skroplony gaz ziemny). Dzięki temu znacząco powinny wzrosnąć możliwości dostaw błękitnego paliwa do Europy, w tym do Polski.