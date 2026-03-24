W lutym kredyty mieszkaniowe sprzedawały się rewelacyjnie. Jest jedno ale

W lutym banki i SKOK-i udzieliły 23,4 tys. kredytów mieszkaniowych (zakup nieruchomości lub refinansowanie) – podało BIK. To o 54 proc. więcej niż rok wcześniej i 8,5 proc. więcej niż w styczniu (w obu miesiącach było tyle samo dni roboczych). Wartość udzielonych pożyczek sięgnęła 10,6 mld zł, o 67 proc. więcej niż rok wcześniej i o 8,1 proc. więcej niż w styczniu. Poziom 10 mld zł był przebity wcześniej dwa razy, we wrześniu i październiku ub.r. Tego ostatniego miesiąca padł rekord, 10,9 mld zł.

Ubiegłoroczna baza była relatywnie niska, rynek był wyhamowany przez wysokie stopy procentowe, choć nieporównywalnie z 2022 r., kiedy panowała prawdziwa kredytowa zima i zaciągano po 2-3 mld zł miesięcznie.

W lutym br. średnia kwota kredytu mieszkaniowego wyniosła 454 tys. zł, o 8,6 proc. więcej niż rok wcześniej i nieco mniej niż w styczniu (455 tys.).

Narastająco w 2026 r. banki i SKOK-i sprzedały 44,9 tys. pożyczek o wartości 20,4 mld zł, to o odpowiednio 42 i 53 proc. więcej niż rok wcześniej.