Spore kłopoty wciąż przysparza sektor handlowy. Najsłabsze jest LPP z 5-proc. spadkiem. Akcje Dino tanieją o 2,3 proc., a Żabki o 1,3 proc. Inwestorów może niepokoić ryzyko podwyżek stóp procentowych, które mogłoby pogorszyć nastroje konsumentów. Do tego LPP rozczarowało wynikami w I kwartale, wskazującymi na spadek o 2,8 proc. sprzedaży porównywalnej. Dziś jednak tracą także banki, z których najsłabiej wypada mBank, tracąc 1,9 proc. W ogonie tabeli blue chips znajdziemy także firmy energetyczne. Jedynie KGHM zyskuje. Skok o 1,5 proc. podnosi notowania surowcowej spółki do 339 zł, dzięki czemu znów jest powyżej 20 proc. od początku roku.

Przedpołudniowy spadek WIG20 sprowadza indeks w okolice wtorkowego zamknięcia, po którym w środę na otwarciu WIG20 wyrysował sporą lukę hossy. Na ten moment mamy zatem domkniętą "dziurę" na wykresie, co dla niedźwiedzi było celem numer jeden i to może być ważny punkt w grze o wynik dzisiejszej sesji. 

Patrząc przez pryzmat indeksów europejskich, GPW prezentuje się na ten moment bardzo słabo, spadając na ostatnie miejsca na liście. Na większości rynków w Europie panują jednak mizerne nastroje. Niemiecki DAX i francuski CAC40 tracą po około 0,6 proc. Na ogół słabo zakończyła się dzisiejsza sesja w Azji, gdzie Hang Seng stracił 0,87 proc., a Nikkei 225 spadł o 0,19 proc. KOSPI przed zniżką się wybronił, zachowując 78-proc. wzrost od początku roku. Tymczasem kontrakty na amerykańskie indeksy przed południem zyskują, testując okolice wczorajszych maksimów.

Dolar dziś traci na wartości wobec euro i innych walut, pomimo że znów zagęszcza się atmosfera wokół Cieśniny Ormuz. Kurs głównej pary walutowej zwyżkuje o 0,37 proc., do 1,177. Tymczasem kurs USD/PLN zniżkuje o 0,43 proc., do 3,59 zł, pozostając w okolicach najniższych poziomów z ostatnich tygodni, co również można wiązać z wczorajszym wystąpieniem prezesa NBP, który zasugerował możliwość podwyżek stóp w razie wzrostu inflacji powyżej dopuszczalnej, 1-proc. strefy wahań od celu 2,5 proc.

