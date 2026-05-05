Kolejne sprawozdania roczne spółek belgijskiej grupy Ghelamco, odpowiedzialnych za polską część biznesu – Ghelamco Investu (emitent obligacji) i Granbero („czapka” holdingu, poręczyciel obligacji) – ukazały się z uwagami audytorów o niepewności co do kontynuacji działalności z uwagi na garb krótkoterminowego zadłużenia. Zarząd Granbero zaznaczył, że analiza płynności i przepływów pieniężnych prognozowanych w perspektywie do kwietnia 2027 r. pozwala założyć, że grupa ma zdolność kontynuowania działalności. Zastrzeżono, że żadnego elementu planu pozyskania finansowania nie można brać za pewnik. Najwięcej nadziei grupa wiąże ze sprzedażą flagowego biurowca The Bridge w Warszawie.

Najważniejszym zapadającym w krótkoterminowej perspektywie długiem są notowane na Catalyście obligacje o wartości 405 mln zł (wykup 26 marca 2027 r.). Pełny i terminowy wykup tych papierów jest priorytetem planu finansowego. Plan osadza się na sprzedaży kompleksu biurowego The Bridge i innych wybranych aktywów.

The Bridge liczy 53,8 tys. mkw. i jest w pełni wynajęty. W sprawozdaniu rocznym napisano, że sprzedaż powinna nastąpić w IV kwartale br. Wcześniej podano, że rozstrzygnięcie negocjacji z potencjalnym nabywcą powinno nastąpić w II kwartale. Grupa ujawniła, że wartość kredytu budowlanego to blisko 142 mln euro. Pozostałe wpływy powinny wystarczyć na spłatę marcowych obligacji. Zarząd ocenił prawdopodobieństwo zamknięcia sprzedaży The Bridge jako wysokie.

Jako wysokie oceniono też możliwość pozyskania gotówki ze sprzedaży mieszkań w projekcie Bliskie Piaseczno. W zeszłym miesiącu grupa sprzedała też tereny pod kolejne fazy mieszkaniowego projektu mieszkaniowego Groen Konstancin.

Na liście potencjalnych aktywów do sprzedaży jest też biurowiec Kreo w Krakowie o powierzchni najmu prawie 25 tys. mkw.

Ghelamco szuka partnerów finansowych różnego rodzaju

Jako prawdopodobieństwo średnie oceniono dopraszanie partnerów kapitałowych do projektów. Zaawansowane rozmowy toczą się z grupą Atlas Ward i dotyczą trzech projektów: Nowa Marina Gdynia, Warszawa Gdańska i Vibe II. „Szczegóły będą podane po finalizacji transakcji, niemniej oceniamy, że negocjacje są na tyle zaawansowane, że może to być uznane za element planu pozyskania finansowania” – podał zarząd.

Jako średnie prawdopodobieństwo oceniono również możliwość wypuszczania kolejnych obligacji i rolowania zobowiązań. To udało się we wrześniu ub.r. i lutym br.: większość zapadających obligacji Ghelamco Investu zastąpiono emisjami spółek celowych grupy. „Ghelamco Invest kontynuuje relacje z doświadczonymi podmiotami z polskiego rynku kapitałowego, które wyraziły zainteresowanie potencjalnymi emisjami obligacji związanymi z zapadalnością długu” – podano w raporcie.

Jako średnie prawdopodobieństwo oceniono również negocjacje z bankami na temat finansowania kredytowego projektów.

Grupa ujawniła, że jest na wczesnym etapie negocjacji z partnerami, którzy mogliby udzielać finansowania konkretnym projektom w ramach długu senioralnego (pierwszeństwo spłaty przed innymi zobowiązaniami). Równolegle grupa otwarta jest na pozyskanie inwestora kapitałowego lub dostawcy finansowania pomostowego dla całej polskiej części Ghelamco.

Na koniec 2025 r. wartość zobowiązań odsetkowych przekraczała 528 mln euro. Z tej kwoty 239 mln euro to zobowiązania krótkoterminowe (zapadające w ciągu najbliższych 12 miesięcy) – składały się na to kredyty bankowe (142 mln euro), obligacje (57,5 mln euro) i inne oprocentowane pożyczki (40 mln euro). Po okresie sprawozdawczym, w lutym tego roku, grupa wykupiła serię obligacji o wartości 240 mln zł pozyskując 134,4 mln zł z emisji papierów zapadających w lutym 2027 r. oraz 95 mln zł z serii zapadającej w 2031 r. Nowe obligacje emitowała spółka celowa Sobieski Towers.

Grupa Ghelamco ma ponad miliard złotych zadłużenia z tytułu obligacji

Na Catalyście w obrocie jest siedem serii obligacji Ghelamco. W 2027 r. zapadają cztery: w marcu o wartości 405 mln zł, w październiku o wartości 125 mln zł, w listopadzie o wartości 23 mln zł, a w grudniu o wartości 5 mln euro. W kolejnym roku zapadają trzy serie: w styczniu o wartości 125 mln zł, w lipcu 40 mln zł, w listopadzie o wartości 70 mln zł.

Łączna ekspozycja to 788 mln zł i 5 mln euro, a doliczając papiery wyemitowane przez spółki celowe we wrześniu i lutym w ramach rolowania, to 1,14 mld zł.

Papiery od roku notowane są ze znacznym dyskontem. Seria zapadająca w marcu 2027 r. wyceniana jest na 84,5 proc. wartości nominalnej, a „najtańsza” seria na 74 proc. wartości nominalnej.