Biurowy deweloper ujawnił treść opóźnionej informacji poufnej o rozpoczęciu 31 marca negocjacji w sprawie sprzedaży warszawskiego flagowego projektu: biurowej wieży The Bridge z przylegającym do niej zrewitalizowanym budynkiem Bellona.

Ghelamco w II kwartale spodziewa się spieniężenia dużej części aktywów

„W ocenie zarządu rozstrzygnięcie negocjacji powinno nastąpić w II kwartale 2026 roku. Decyzja o publikacji informacji poufnej została podjęta w związku z wygaśnięciem ryzyk komercyjnych związanych z ujawnieniem opóźnionej informacji poufnej. Dojście transakcji do skutku nie jest pewne, w szczególności żadne kluczowe warunki transakcji nie zostały wiążąco uzgodnione” – podało Ghelamco w komunikacie.

Ghelamco przymierzało się do zbycia oddanego w zeszłym roku budynku na początku tego roku, m.in. w związku z zapadającymi w lutym obligacjami, ale uznano, że negocjowanie pod presją negatywnie wpłynie na warunki transakcji. Atrakcyjność nieruchomości niedawno wzrosła jeszcze bardziej, Ghelamco pozyskało kolejnego dużego najemcę – koncern Visa wynajął 17,3 tys. mkw. The Bridge to także centrala Erste Bank Polska (d. Santander Bank Polska), zajmująca 24,5 tys. mkw. Cały kompleks liczy 53,8 tys. mkw.

Kilka dni wcześniej grupa poinformowała o rozpoczęciu negocjacji z firmą Atlas Ward Polska w sprawie sprzedaży wybranych aktywów. To głównie udziały w trzech spółkach celowych, które mają realizować konkretne projekty. Nowa Marina Gdynia została powołana do realizacji projektu pod taką nazwą wraz z Polskim Związkiem Żeglarskim. Ghelamco HQ ma realizować projekt Warszawa Gdańska, czyli budowę biurowców na terenach PKP. Kemberton ma stawiać II etap kompleksu biurowego Vibe w Warszawie.

Tu również wskazano, że rozstrzygnięcie negocjacji powinno nastąpić w II kwartale, choć transakcja nie jest pewna.

Ghelamco roluje zadłużenie, kumulacja wykupu obligacji w 2027 roku

Grupa Ghelamco zmaga się z zadłużeniem. Kryzys na rynku nieruchomości komercyjnych spowodował, że harmonogram inwestycji rozjechał się z harmonogramami spłaty obligacji. Na razie udało się zrolować dwie duże serie papierów. We wrześniu ub.r. zapadał dług o wartości 170 mln zł – 120 mln zł na spłatę pozyskano z emisji papierów przez spółkę Kemberton, zapadających w 2031 r. W lutym br. do wykupu było 240 mln zł – spółka Sobieski Towers pozyskała 134,4 mln zł z emisji papierów zapadających w lutym 2027 r. oraz 95 mln zł z serii zapadającej w 2031 r.

Na Catalyście w obrocie jest siedem serii obligacji Ghelamco. W przyszłym roku zapadają cztery: w marcu o wartości 405 mln zł, w październiku o wartości 125 mln zł, w listopadzie o wartości 23 mln zł, a w grudniu o wartości 5 mln euro. W 2028 r. zapadają trzy serie: w styczniu o wartości 125 mln zł, w lipcu 40 mln zł, w listopadzie o wartości 70 mln zł. Łączna ekspozycja to 788 mln zł i 5 mln euro.

Papiery od roku notowane są ze znacznym dyskontem, obecnie „najtańsze” to 75 proc. wartości nominalnej.