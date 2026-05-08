Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jak kształtowała się dynamika niemieckiej produkcji przemysłowej w marcu oraz w ujęciu kwartalnym?
  • Które kluczowe sektory gospodarki odnotowały spadek, a które wzrost produkcji?
  • Jakie czynniki zewnętrzne i wewnętrzne oddziałują na obecną kondycję niemieckiego przemysłu?
  • Czy aktualne tendencje mogą wpłynąć na wcześniejsze prognozy wzrostu produktu krajowego brutto?

Porównanie danych z trzech miesięcy o mniejszej zmienności wykazało, że produkcja w okresie od stycznia do marca 2026 r. była o 1,2 proc. niższa niż w poprzednich trzech miesiącach. Po korekcie wyników wstępnych, produkcja spadła o 0,5 proc. w lutym 2026 r. w porównaniu ze styczniem 2026 r. (dane wstępne: -0,3 proc.). W porównaniu z marcem 2025 r. produkcja spadła o 2,8 proc. w marcu 2026 r. po uwzględnieniu efektów kalendarzowych.

Spadek produkcji energii oraz maszyn i urządzeń

Jak podaje Destatis, miesięczny spadek w marcu wynika ze spadku produkcji zarejestrowanego w sektorze produkcji energii (-4,0 proc.) oraz produkcji maszyn i urządzeń (-2,7 proc.). Z kolei wzrost produkcji w sektorze budowlanym (+1,9 proc.) oraz motoryzacyjnym (+1,9 proc.) miał pozytywny wpływ na wynik.

Produkcja w przemyśle z wyłączeniem energetyki i budownictwa spadła o 0,9 proc. w porównaniu z lutym. Produkcja dóbr inwestycyjnych spadła o 1,6 proc., a dóbr konsumpcyjnych o 1,9 proc. Natomiast produkcja dóbr zaopatrzeniowych wzrosła o 0,8 proc.

W porównaniu z marcem 2025 r. produkcja w przemyśle z wyłączeniem energetyki i budownictwa spadła o 4,1 proc.

Produkcja w energochłonnych gałęziach przemysłu wzrosła o 1,2 proc. w marcu 2026 r. w porównaniu z lutym. Porównanie trzymiesięczne wykazało, że produkcja w energochłonnych gałęziach przemysłu była o 2,1 proc. wyższa w okresie od stycznia do marca niż w poprzednich trzech miesiącach. W porównaniu z marcem 2025 r. produkcja w energochłonnych gałęziach przemysłu spadła o 1,2 proc.

Mało prawdopodobna poprawa niemieckiej produkcji przemysłowej

Niemiecka produkcja przemysłowa uległa dalszemu osłabieniu w marcu, ponieważ wojna na Bliskim Wschodzie zaczęła zbierać swoje żniwo. Dane przemysłowe za marzec ilustrują trudności niemieckiego przemysłu w nabraniu rozpędu w pierwszym kwartale roku. Jak wyliczają ekonomiści ING, nie tylko zrewidowano w dół spadek za luty, który w marcu wyniósł 0,7 proc. w ujęciu miesięcznym, ale także produkcja przemysłowa w całym pierwszym kwartale była o ponad 1 proc. słabsza niż w ostatnim kwartale 2025 roku. – Dane dotyczące produkcji przemysłowej sugerują, że zastój jednego z najważniejszych niemieckich motorów wzrostu pogłębił się wraz z wybuchem wojny na Bliskim Wschodzie. Biorąc pod uwagę dalszy wzrost cen energii w kwietniu i wzrost ryzyka zakłóceń w łańcuchach dostaw, jakakolwiek poprawa produkcji przemysłowej w najbliższej przyszłości wydaje się bardzo mało prawdopodobna – stwierdzają przedstawiciele ING.

Na dodatek wzrost eksportu spowolnił do 0,5 proc. m/m, z 4,7 proc. w lutym. Wraz z kolejnym wzrostem importu, tym razem o ponad 5 proc. m/m, nadwyżka handlowa znacznie się zmniejszyła, osiągając najniższy poziom od listopada ubiegłego roku.

Bardziej prawdopodobna korekta w dół prognoz wzrostu PKB

– I tak już borykający się z problemami przemysł popadł w jeszcze większe tarapaty finansowe, gdy wybuchła wojna na Bliskim Wschodzie. Słaba produkcja przemysłowa w marcu sugeruje, że rewizja w dół zaskakująco silnych danych o PKB za pierwszy kwartał jest nadal możliwa – komentują ekonomiści ING.

Niemiecka gospodarka zaskakująco odnotowała wzrost w pierwszym kwartale, rosnąc o 0,3 proc. kwartał do kwartału. W tym kontekście dane dotyczące przemysłu są jeszcze bardziej odległe niż zwykle. – Mimo to czwarty z rzędu miesiąc bez wzrostu produkcji przemysłowej dostarcza co najmniej dwóch ważnych spostrzeżeń na temat niemieckiej gospodarki – podkreślają ekonomiści ING. –  Ponieważ produkcja przemysłowa spadła w ujęciu kwartalnym, a nadwyżka handlowa znacznie się zmniejszyła w marcu, korekta w dół wstępnego szacunku wzrostu PKB w pierwszym kwartale stała się prawdopodobna. Zaś aby produkcja przemysłowa wróciła na plus, potrzebny jest co najmniej 1-proc. wzrost w drugim kwartale. Obecnie wydaje się to mało prawdopodobne – podsumowują.