Zysk operacyjny wyniósł 5,5 mln euro wobec 13 mln euro zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 76,8 mln euro wobec 81,7 mln euro zysku rok wcześniej. Skorygowana EBITDA wyniosła 77,6 mln euro wobec 87,8 mln euro. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 588,7 mln euro w I kw. 2026 r. wobec 620,2 mln euro rok wcześniej.

"Europa rozpoczęła pierwszy kwartał 2026 roku z umiarkowanym wzrostem bazowym. Z upływem czasu warunki uległy pogorszeniu, co miało związek z narastającymi napięciami geopolitycznymi po wybuchu wojny w Iranie. Inflacja, napędzana głównie przez ceny energii, przyśpieszyła w marcu. Z kolei nastroje konsumenckie wyraźnie pogorszyły się pod koniec okresu. Dodatkowo, niekorzystne warunki pogodowe na początku kwartału negatywnie wpłynęły na aktywność w kilku krajach, w tym w Polsce, Niemczech oraz Francji. Podobnie w Hiszpanii, gdzie w niektórych regionach wystąpiły ulewne deszcze i lokalne podtopienia. W tych okolicznościach wyniki sprzedaży poszczególnych rynków były zróżnicowane" - czytamy w komunikacie poświęconym wynikom.

"Na rentowność wpływ miała głównie słabsza dźwignia sprzedaży na niektórych rynkach. Choć koszty żywności zaczęły wykazywać pierwsze oznaki wyhamowania, częściowo dzięki inicjatywom zakupowym oraz przy stabilizacji cen w niektórych kategoriach po kilku kwartałach skumulowanej inflacji, to skala tej poprawy okazała się niewystarczająca, aby zrekompensować spadek dźwigni operacyjnej. W szczególności czynsze i koszty pracy były trudniejsze do absorpcji przy niższych wolumenach, co ograniczało możliwość zwiększenia marż" - podano.

Spółka wskazała też, że strata netto przypisana akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2026 r. w wysokości 17,2 mln euro odzwierciedla typową sezonowość pierwszego kwartału, spotęgowaną przez przejściowe czynniki negatywne, w tym niekorzystne warunki pogodowe oraz pogorszenie się sytuacji makroekonomicznej pod koniec kwartału w związku z napięciami geopolitycznymi.

W ciągu kwartału AmRest otworzył 12 nowych restauracji, mając łącznie 2129 lokali na koniec I kw. br. Grupa przeprowadziła 49 renowacji swoich lokali. Ten trend wspiera cel wzmocnienia generowania wolnych przepływów pieniężnych w 2026 roku, wymieniono.

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej wzrosły r/r o 9,5 mln euro do 62,6 mln euro w I kw. br., wsparte dyscypliną w zarządzaniu gotówką oraz optymalizacją kapitału obrotowego.

Wydatki inwestycyjne zmniejszyły się o 15,6 mln euro do 32 mln euro, co prezentuje niezmienną koncentrację AmRest na optymalizacji zasobów niezbędnych do realizacji programów modernizacji restauracji, podano także.

"W pierwszym kwartale roku wzmocniliśmy nasze inicjatywy komercyjne wdrażając szereg aktywności skupiających się m.in. na rozwoju nowej oferty, udoskonaleniu designu produktów czy rekomendacji marek. Działania te miały na celu ograniczenie wpływu przejściowych, niekorzystnych czynników w tym okresie oraz przyspieszenie tempa rozwoju sprzedaży w nadchodzących kwartałach. Równocześnie koncentrowaliśmy się na optymalizacji zasobów, aby dalej realizować plan modernizacji lokali, utrzymując wysokie standardy jakości oraz wzmacniając atrakcyjność operowanych przez Grupę restauracji" - skomentował dyrektor finansowy Eduardo Zamarripa, cytowany w materiale.

Na koniec kwartału wskaźnik zadłużenia wynosił 2,6x, wspierany solidną pozycją płynnościową obejmującą ponad 117 mln euro środków pieniężnych oraz zbliżoną kwotę dostępnych linii kredytowych, zakończono w informacji. AmRest to jeden z wiodących publicznie notowanych operatorów restauracji w Europie, który posiada portfolio rozpoznawalnych marek w ponad 20 krajach. AmRest prowadzi restauracje pod markami franczyzowymi, a także pod markami własnymi. Spółka jest notowana na GPW od 2005 r.