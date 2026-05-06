Budimex opublikował dziś po sesji wyniki za pierwsze trzy miesiące 2026 r. Na polskim rynku odnotował spadek przychodów ze sprzedaży robót budowlano-montażowych, zarówno w obszarach budownictwa drogowego, kubaturowego, jak i kolejowego. Było to konsekwencją kilku czynników, a głównym były niekorzystne warunki pogodowe panujące w pierwszych dwóch miesiącach 2026 r. (mroźna i śnieżna zima utrzymująca się przez znacznie dłuższy czas niż w roku poprzednim).

Jaki jest portfel zamówień grupy Budimex

Portfel zamówień grupy Budimex na dzień 31 marca 2026 roku wynosił 18,8 mld zł. Wartość kontraktów podpisanych w okresie styczeń – marzec 2026 roku zbliżyła się do 3,6 mld zł. Dodatkowo po 31 marca 2026 r. podpisane zostały umowy o wartości około 400 mln zł. Z kolei wartość kontraktów, w których oferty Budimeksu są najniższe lub zostały ocenione przez zamawiających najwyżej (wyłączając kontrakty podpisane po 31 marca 2026 roku) to ponad 7,1 mld zł, z czego około 4,9 mld zł przypada na kontrakt Rail Baltica na rynku łotewskim i estońskim.

„Zapewnia to grupie Budimex stabilne perspektywy utrzymania optymalnego poziomu portfela zamówień w najbliższych kwartałach oraz stabilizuje fundamenty działalności operacyjnej na lata 2027-2028” – ocenia zarząd.

Portfel opiera się głównie na kontraktach infrastruktury drogowej i kolejowych, stanowiących ponad trzy czwarte jego wartości.

Na koniec marca 2026 roku pozycja gotówkowa netto Budimeksu przekraczała 2,5 mld zł i utrzymała się na zbliżonym poziomie do stanu na koniec 2025 r.

Jakie wyniki miał Budimex w I kwartale

W I kwartale 2026 r. grupa Budimex odnotowała spadek przychodów ze sprzedaży o niemal 9 proc. do około 1,5 mld zł, przy nieznacznym wzroście poziomu rentowności operacyjnej o 0,2 pkt. proc. Przychody są o niespełna 1 proc. niższe od średniej z prognoz analityków.

Natomiast EBITDA rok do roku urosła o 5 proc. i była o ponad 9 proc. wyższa niż oczekiwał rynek. Zysk operacyjny przebił oczekiwania o 2 proc. Spadł rok do roku o 6 proc. do 104,1 mln zł. Z kolei zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej skurczył się o prawie jedną czwartą do 86,3 mln zł i był o 2 proc. niższy niż średnio oczekiwał rynek.

W pierwszym kwartale udział przychodów osiąganych na rynkach zagranicznych pozostał na zbliżonym poziomie. Wzrosty odnotowano na rynkach słowackim oraz łotewskim, a spadek na czeskim. Na rynku polskim przychody spadły m.in. z uwagi na wspomnianą już mroźną i długą zimę.

W pierwszym kwartale 2026 roku segment usługowy, którego filarem jest Grupa FBSerwis, zwiększył przychody ze sprzedaży o ponad 10 proc. w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Jednocześnie odnotowano spadek poziomu wypracowanego zysku brutto o około 1,5 mln zł.