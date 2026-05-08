Wstępne wyniki gdańskiej Grupy LPP za pierwszy kwartał 2026 r. kończący się 31 stycznia 2027 r. stały się przyczynkiem do realizacji zysków z inwestycji w akcje spółki kierowanej przez Marka Piechockiego. W piątek 8 maja walory grupy prowadzącej sieci sklepów z odzieżą tanieją o kilka procent. Za walor płacono już 20,44 tys. zł, podczas gdy w czwartek na zamknięciu sesji 22,3 tys. zł. To spadek o ponad 8 proc.
Przychody grupy LPP w pierwszym kwartale trwającego roku obrotowego urosły (w cenach stałych) o 10 proc. rok do roku, czyli w tempie wolniejszym niż zakładane na cały rok. Zarząd handlowej grupy zapowiedział, że osiągnie ona w br. 28-29 mld zł, czyli o ponad 20 proc. więcej niż w ub.r., gdy wypracowała 23,1 mld zł przychodów ze sprzedaży.
Wytypowane na kwiecień spółki przyniosły fundamentalnym portfelom zyski. WIG został w tyle. Czy dobra passa zostanie podtrzymana w maju?
Analitycy z biur maklerskich na razie nie sygnalizują obaw, że spółka tego celu nie zrealizuje. Pierwszy kwartał jest najsłabszym okresem handlowym dla LPP i branży, a w tym roku dodatkowo sprzedaż nowej kolekcji wiosna-lato zderzyła się z pogodą.
Sylwia Jaśkiewicz, specjalistka z Domu Maklerskiego BOŚ nie jest zaskoczona poziomem sprzedaży LPP. Spodziewała się, że z powodu pogody, będzie ona tylko o 9 proc. wyższa niż rok temu.
Wzrost przychodów grupa LPP uzyskała głównie za sprawą nowych sklepów. Sklepy porównywalne (ang. like for like, w skrócie: LFL) ogółem odnotowały sprzedaż niższą niż rok wcześniej. Było to zaskoczeniem dla części analityków.
– Słabszy początek sezonu w lutym został częściowo zrekompensowany bardzo dobrymi wynikami osiągniętymi w marcu, jednak na łączny rezultat kwartału negatywnie oddziaływała wyraźnie chłodniejsza pogoda w kwietniu. W tym okresie, w kluczowych kategoriach asortymentowych (odzież damska, męska oraz dziecięca), dostępne były już kolekcje lżejsze, o charakterze wczesnoletnim, co przełożyło się na niższą sprzedaż – poinformował zarząd LPP.
– W konsekwencji w kwietniu zarówno dojrzałe marki, jak i Sinsay odnotowały ujemne dynamiki LFL, przy czym najsłabsze wyniki w salonach porównywalnych obserwowano w Polsce, Rumunii, Serbii, Bośni i Hercegowinie oraz Ukrainie – dodano.
Zdaniem Sylwii Jaśkiewicz, rynek zbytnio „fetyszyzuje” tzw. sprzedaż sklepów porównywalnych, a istotniejsze jest ostatecznie, jak zachowują się zyski firm. To uwaga do danych LPP, zgodnie z którymi w omawianym okresie sprzedaż LFL sklepów grupy spadła rok do roku o 2,8 proc. Relatywnie silny spadek (o 6,6 proc.) widoczny jest w sieci Sinsay, ale wg zarządu LPP ujemne „lajki” pokazały też sklepy Mohito (tu skali nie zdradzono).
Czytaj więcej
Właściciel sklepów Sinsay i Reserved zamknął rok z rekordowymi wynikami biznesowymi. Nowy zaczął pod dyktando kapryśnej pogody. Zarząd podniósł jed...
LPP podało także, że sprzedaż internetowa Grupy pozostawała pod presją słabszych wyników w regionie Europy Południowo-Wschodniej, będących konsekwencją pożaru magazynów w Rumunii w czerwcu 2025 roku. – Sytuacja ta skutkowała wydłużonym czasem realizacji dostaw oraz częściowo ograniczoną szerokością oferty. W odpowiedzi Spółka skoncentrowała działania na możliwie szybkim uruchomieniu nowego magazynu e-commerce w Rumunii. Obiekt funkcjonuje od października 2025 roku, jednak pełna zdolność logistyczna w regionie – w tym skrócenie czasu dostaw – zostanie osiągnięta po uruchomieniu nowego centrum dystrybucyjnego, planowanym na czerwiec 2026 roku – zapowiada grupa.
Ale i zapewnia, że w maju widzi wyraźne ożywienie konsumentów. – Od początku maja spółka obserwuje wyraźne ożywienie sprzedaży, notując wysokie, dodatnie dynamiki rok do roku zarówno w sklepach stacjonarnych, jak i w e-commerce. W okresie od 1 do 7 maja sprzedaż omnichannel rośnie w tempie przekraczającym plus 20 proc., a wskaźnik LFL na poziomie Grupy jest dodatni jednocyfrowy – podano.
Tomasz Sokołowski z Erste Biuro Maklerskie (d. Santander BM), oceniając wstępne dane LPP w notatce dla inwestorów skupia się na marżowości. Według niego lepsza od oczekiwań marża nadrabia słabe LFL, a odbicie widoczne w maju to zapowiedź poprawy.
Zarząd gdańskiej firmy poinformował w komunikacie, że w I kw. br. spodziewa się historycznie wysokiej marży brutto na sprzedaży. Ma się ona mieścić w przedziale 58-59 proc.
Sokołowski, który wycenia akcję LPP na ponad 30 tys. zł, z jednej strony obniżył swoje oczekiwania co do przychodów grupy w I kw. o 2 proc. (100 mln zł do 5,38 mld zł), z drugiej podniósł prognozy zysku netto o 4 proc. do 443 mln zł.
– 58-59 proc. to bardzo wysoki poziom marży brutto (rok temu wyniosła 54 proc.) i wyższy od moich założeń (zakładałam 57 proc.). Zatem, jak najbardziej, podtrzymuję prognozę zysku operacyjnego zakładającą poprawę wyników rok do roku o około 40 proc. – komentuje Sylwia Jaśkiewicz.
