Liczba nowych salonów wyniosła w I kw. 121 (z czego 102 to Sinsay, a 19 Reserved, Cropp, House i Mohito). Na 2026 rok zaplanowanych jest około 900 nowych lokalizacji najmłodszej marki, a rozłożenie ich w czasie będzie zbliżone do 2025 roku, podano.

"W I kwartale Grupa odnotowała 10-proc. wzrost przychodów (w walutach stałych), przy czym poziom sprzedaży pozostawał pod istotnym wpływem mniej sprzyjających warunków pogodowych. Słabszy początek sezonu w lutym został częściowo zrekompensowany bardzo dobrymi wynikami osiągniętymi w marcu, jednak na łączny rezultat kwartału negatywnie oddziaływała wyraźnie chłodniejsza pogoda w kwietniu. W tym okresie, w kluczowych kategoriach asortymentowych (odzież damska, męska oraz dziecięca), dostępne były już kolekcje lżejsze, o charakterze wczesnoletnim, co przełożyło się na niższą sprzedaż" - czytamy w komunikacie.

W konsekwencji w kwietniu zarówno dojrzałe marki, jak i Sinsay odnotowały ujemne dynamiki LFL, przy czym najsłabsze wyniki w salonach porównywalnych obserwowano w Polsce, Rumunii, Serbii, Bośni i Hercegowinie oraz Ukrainie. W ujęciu całego I kwartału dodatnie dynamiki LFL odnotowały marki House, Reserved oraz Cropp, natomiast Sinsay i Mohito wykazały ujemne wskaźniki sprzedaży porównywalnej.

Sprzedaż internetowa Grupy pozostawała pod presją słabszych wyników w regionie Europy Południowo-Wschodniej, będących konsekwencją pożaru magazynów w Rumunii w czerwcu 2025 roku. Sytuacja ta skutkowała wydłużonym czasem realizacji dostaw oraz częściowo ograniczoną szerokością oferty. W odpowiedzi spółka skoncentrowała działania na możliwie szybkim uruchomieniu nowego magazynu e-commerce w Rumunii. Obiekt funkcjonuje od października 2025 roku, jednak pełna zdolność logistyczna w regionie - w tym skrócenie czasu dostaw - zostanie osiągnięta po uruchomieniu nowego centrum dystrybucyjnego, planowanym na czerwiec 2026 roku, wskazano także.

Od początku maja spółka obserwuje wyraźne ożywienie sprzedaży, notując wysokie, dodatnie dynamiki r/r zarówno w sklepach stacjonarnych, jak i w e-commerce. W okresie od 1 do 7 maja sprzedaż omnichannel rośnie w tempie przekraczającym +20% r/r, a wskaźnik LFL na poziomie Grupy jest dodatni jednocyfrowy.

"Marża brutto na sprzedaży w I kwartale bieżącego roku pozostawała pod pozytywnym wpływem kilku czynników, wśród których kluczowe znaczenie miało umocnienie PLN względem USD w ujęciu r/r, a także bardziej efektywne zarządzanie polityką cenową we wszystkich markach na początku okresu. W konsekwencji, mimo że pierwszy kwartał jest sezonowo najsłabszy pod względem handlowym, spółka oczekuje osiągnięcia historycznie najwyższej marży brutto na sprzedaży dla tego okresu. Jej poziom szacowany jest w przedziale 58%-59%" - czytamy dalej.

Powierzchnia handlowa na 30 kwietnia 2026 r. wyniosła 3121 tys. m2 (wzrost o 23% r/r), w tym Sinsay - 2007 tys. m2 (wzrost o 40% r/r) oraz Reserved, Cropp, House i Mohito - 1114 tys. m2 (wzrost o 2% r/r).

LPP zarządza markami modowymi Reserved, Cropp, House, Mohito i Sinsay. Spółka jest notowana na GPW w Warszawie od 2001 roku. W roku obrotowym 2025 (luty 2025 - styczeń 2026) spółka miała 23,1 mld zł skonsolidowanych przychodów.