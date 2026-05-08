Z tego artykułu dowiesz się: Jakie jest najnowsze orzeczenie sądu federalnego w sprawie legalności wprowadzonych ceł?

Jakie bezpośrednie konsekwencje niesie za sobą to orzeczenie dla podmiotów, których dotyczyły cła?

Jakie znaczenie ma to orzeczenie w kontekście dotychczasowej polityki celnej administracji?

Jakie są przewidywane reakcje i potencjalne dalsze kroki administracji w świetle tej decyzji?

10-procentowe cła na towary i usługi wprowadzone przez prezydenta Donalda Trumpa są zagrożone po tym, jak sąd federalny orzekł w czwartek, że są one nielegalne, co stanowi drugi poważny cios w tym roku dla sztandarowej polityki gospodarczej prezydenta.

Reklama Reklama

W orzeczeniu większością głosów 2 do 1, panel sędziowski Sądu Handlu Międzynarodowego Stanów Zjednoczonych (US Court of International Trade) orzekł, że administracja nie miała uzasadnienia do wprowadzenia ceł na mocy ustawy handlowej z 1974 roku, znanej jako Sekcja 122. Administracja zaczęła wprowadzać te cła po tym, jak Sąd Najwyższy wydał orzeczenie na początku tego roku, uznając za nielegalne jej najbardziej restrykcyjne cła.

Czwartkowe orzeczenie wzywa administrację do zaprzestania pobierania tych ceł od powodów i zwrotu wcześniej wpłaconych należności. Chociaż dotyczy ono tylko poszkodowanych powodów, stanowi poważny cios dla administracji Trumpa i jej możliwości w zakresie nakładania ceł.

Nie było „dużych i poważnych deficytów bilansu płatniczego USA”

Artykuł 122 zezwala prezydentowi na nałożenie ceł do 15 proc. na wszystkie towary importowane bez zgody Kongresu, jeśli spełnione są określone kryteria. W tym przypadku sędziowie uznali argument administracji za cłami za niewystarczający.

Proklamacja prezydencka wprowadzająca cła nie wskazuje na „duże i poważne deficyty bilansu płatniczego Stanów Zjednoczonych” w rozumieniu Kongresu – zauważono w orzeczeniu większości.

Cła mogą pozostać w mocy dla wszystkich innych importerów poza skarżącymi do lipca. Chociaż sąd uznał cła Trumpa za nielegalne, wyraźnie zablokował ich pobieranie jedynie od małych firm i niektórych stanów, które pozwały go o ich legalność. Nadal nie jest jasne, jak administracja zinterpretuje to postanowienie, choć powszechnie oczekuje się, że złoży apelację.

Wydaje się, że jedynym istotnym narzędziem taryfowym, jakim dysponuje obecnie administracja, są cła branżowe. Administracja rozpoczęła jednak proces potencjalnego wprowadzenia zestawu dodatkowych ceł ogólnokrajowych.

Trump zareagował na orzeczenie w czwartek wieczorem, mówiąc dziennikarzom, że jego administracja „zrobi to inaczej”.

„Nic mnie nie zaskakuje w sądach” – powiedział Trump reporterom. „Nic mnie nie zaskakuje, więc zawsze robimy to inaczej. Dostajemy jedno orzeczenie i robimy to inaczej”.

Jak pisze New York Times, wyrok stanowi poważną porażkę dla Trumpa, który przygotowuje się do podróży do Chin w przyszłym tygodniu, aby spotkać się z Xi Jinpingiem, przywódcą tego kraju, w sprawie handlu. Oczekuje się, że cła będą głównym tematem spotkania, a decyzja sądu może osłabić pozycję prezydenta.

Niepewny zwrot pobranych nielegalnie ceł

Decyzja ta zwiększyła również prawdopodobieństwo, że Trump będzie musiał zwrócić pieniądze pobrane z nielegalnych ceł. Proces zwrotu około 166 miliardów dolarów zebranych w ramach poprzednich, szeroko zakrojonych ceł nałożonych przez Trumpa, jest już w toku.

W lutym Sąd Najwyższy orzekł, że znaczna część ceł Trumpa była nielegalna. W odpowiedzi Trump wprowadził nowe, globalne cła, oparte na niesprawdzonych wówczas podstawach prawnych wynikających z Ustawy o Handlu z 1974 roku.

Sprawy sądowe odzwierciedlają chaos i niepewność wokół polityki gospodarczej Trumpa, z częstymi zapowiedziami nowych ceł w zeszłym roku, mimo że importerzy starali się zrozumieć najnowsze zmiany w polityce.

Większość niepewności nadal istnieje. Importerzy mogą teraz ubiegać się o zwrot swoich płatności w ramach ceł, które Sąd Najwyższy uchylił. Oczekuje się jednak, że proces zwrotu będzie wdrażany etapami i nie jest jasne, kiedy system zostanie uruchomiony dla wszystkich płatności podlegających zwrotowi.

Płatności mogą również ulec opóźnieniu, jeśli administracja podejmie dalsze działania, które mogłyby wpłynąć na wysokość zwrotów.