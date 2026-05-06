Ghelamco ma plan finansowania

Kolejne sprawozdania roczne spółek belgijskiej grupy Ghelamco, odpowiedzialnych za polską część biznesu – Ghelamco Investu (emitent obligacji) i Granbero („czapka” holdingu, poręczyciel obligacji) – ukazały się z uwagami audytorów o niepewności co do kontynuacji działalności z uwagi na garb krótkoterminowego zadłużenia.

Publikacja: 06.05.2026 06:00

Adam Roguski

 Zarząd Granbero zaznaczył, że analiza płynności i przepływów pieniężnych prognozowanych w perspektywie do kwietnia 2027 r. pozwala założyć, że grupa ma zdolność kontynuowania działalności. Zastrzeżono, że żadnego elementu planu pozyskania finansowania nie można brać za pewnik. Najwięcej nadziei grupa wiąże ze sprzedażą flagowego biurowca The Bridge w Warszawie.

Najważniejszym zapadającym w krótkoterminowej perspektywie długiem są notowane na Catalyście obligacje o wartości 405 mln zł (wykup 26 marca 2027 r.). Pełny i terminowy wykup tych papierów jest priorytetem planu finansowego. Plan osadza się na sprzedaży kompleksu biurowego The Bridge i innych wybranych aktywów.

