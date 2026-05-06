Ghelamco ma plan finansowania

Zarząd Granbero zaznaczył, że analiza płynności i przepływów pieniężnych prognozowanych w perspektywie do kwietnia 2027 r. pozwala założyć, że grupa ma zdolność kontynuowania działalności. Zastrzeżono, że żadnego elementu planu pozyskania finansowania nie można brać za pewnik. Najwięcej nadziei grupa wiąże ze sprzedażą flagowego biurowca The Bridge w Warszawie.

Najważniejszym zapadającym w krótkoterminowej perspektywie długiem są notowane na Catalyście obligacje o wartości 405 mln zł (wykup 26 marca 2027 r.). Pełny i terminowy wykup tych papierów jest priorytetem planu finansowego. Plan osadza się na sprzedaży kompleksu biurowego The Bridge i innych wybranych aktywów.