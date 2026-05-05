Jak poinformował dziś Adam Szłapka, rząd przyjął projekt ustawy o osobistych kontach inwestycyjnych (OKI). – To jest ustawa, która wprowadza nowy, dobrowolny instrument inwestycyjno-oszczędnościowy, osobiste konta inwestycyjne dla osób fizycznych – podkreślił Szłapka po wtorkowym posiedzeniu Rady Ministrów.

„To nowe konto inwestycyjne bez podatku do 100 tys. zł środków – otwierające inwestowanie dla szerokiej grupy oszczędzających. Tworzy warunki do pomnażania oszczędności i kierowania większej ich części na rynek kapitałowy, który finansuje rozwój polskich firm. Łączy interesy oszczędzających i realnie wspiera wzrost gospodarczy” – skomentował Andrzej Domański, minister finansów, na portalu X.

Zgodnie z ustawą, aktywa gromadzone w ramach OKI będą zwolnione z opodatkowania do wartości 100 tys. zł, przy czym aktywa o charakterze inwestycyjnym denominowane w złotych (m.in. akcje, obligacje i inne instrumenty finansowe dopuszczone do obrotu w większości na krajowym rynku regulowanym lub wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu, fundusze inwestycyjne) będą mogły korzystać z tego zwolnienia w pełnej wysokości (tj. do kwoty 100 tys. zł), natomiast aktywa o charakterze oszczędnościowym denominowane w złotych, takie jak lokaty czy obligacje oszczędnościowe – do wartości 25 tys. zł.

Wejście w życie ustawy o osobistych kontach inwestycyjnych zaplanowane jest na 1 stycznia 2027 r. Od 2030 r. kwota aktywów zwolnionych z opodatkowania od ich wartości ma być waloryzowana o wskaźnik CPI z pierwszych trzech kwartałów roku ubiegłego.

W założeniu OKI ma wspierać długoterminowe inwestowanie i zachęcić tym samym do wyboru bardziej dochodowych instrumentów. Pierwotnie ustawa o OKI miała zacząć obowiązywać od początku lipca 2026 r.