W I kwartale MOL wypracował ponad 6,14 mld USD skonsolidowanych przychodów. To rezultat o 8,7 proc. lepszy od zanotowanego w tym samym czasie 2025 r. Mimo to kluczowy dla węgierskiego koncernu wskaźnik, czyli oczyszczony wynik CSS EBITDA, wyniósł 626 mln USD i tym samym spadł o 24,8 proc. Jeszcze mocniej zmalał zysk netto, o 60 proc., osiągając poziom 122 mln USD.

MOL miał problemy z dostawami surowca do rafinerii

Szczególnie duży spadek zysków MOL zanotował w biznesie downstream (działalność rafineryjno-petrochemiczna). Koncern informuje, że to m.in. konsekwencja pożaru, który miał miejsce w rafinerii Dunaj w październiku ubiegłego roku. Dodatkowe wyzwanie operacyjne stanowiły zakłócenia dostaw ropy naftowej, w tym awaria rurociągu Przyjaźń, która nastąpiła 27 stycznia tego roku W efekcie spadł przerób ropy, a w konsekwencji również produkcja i sprzedaż produktów ropopochodnych.

Nadal ujemne wyniki przynosiła produkcja petrochemiczna. To z jednej strony rezultat niedoboru surowców, a z drugiej niskich marż petrochemicznych.

W tym roku dla MOL-a kluczowym wydarzeniem było uruchomienie 10 marca instalacji opóźnionego koksowania w rafinerii w Rijece. Inwestycja o wartości 700 mln euro należy do największych projektów przemysłowych w historii Chorwacji.

MOL odnotował niewielki wzrost zysków w drugim kluczowym dla niego biznesie, czyli w działalności poszukiwawczo-wydobywczej. W osiągnięciu lepszych wyników pomogły rosnące ceny ropy i gazu. Ich kursy były na tyle wysokie, że nawet nieznaczny spadek wydobycia nie spowodował istotnego uszczuplenia zysków.

Wydobycie w MOL-u spadło przede wszystkim ze względu na czasowe ograniczenia produkcyjne odnotowane na Węgrzech i w Azerbejdżanie oraz wstrzymanie produkcji w Iraku. Częściowo te negatywne zdarzenia udało się zrekompensować dzięki zniesieniu ograniczeń w wydobyciu w Pakistanie oraz wyższej produkcji w Kazachstanie.

Inwestorzy w Budapeszcie i Warszawie wyprzedają akcje MOL-a

W biznesie usług konsumenckich marże paliwowe MOL-a były niższe niż rok temu z powodu wprowadzonych w marcu regulacji cenowych na większości rynków. Wzrosty zanotowano za to na sprzedaży pozapaliwowej. Ponadto MOL osiągnął dodatnie wyniki w biznesie gospodarki o obiegu zamkniętym, głównie dzięki czynnikom sezonowym.

„Niepewność geopolityczna, wyzwania związane z bezpieczeństwem dostaw oraz interwencje rządowe, które definiowały ubiegły rok, nasiliły się w I kwartale. Konflikt w Iranie, awaria rurociągu Przyjaźń oraz regulacje cenowe w całym regionie wystawiły na próbę naszą odporność” – twierdzi w komunikacie prasowym Zsolt Hernádi, prezes MOL-a. Mimo tych wyzwań jest zadowolony z wyników grupy.

Zgoła inaczej na wyniki patrzą giełdowi inwestorzy. W Warszawie i Budapeszcie akcje spółki po otwarciu dzisiejszych notowań traciły na wartości ponad 3 proc.