Co z ratami przy już zaciągniętych kredytach

Zmiany stawek WIBOR wpływają także na koszty już zaciągniętych kredytów, choć na razie skala tego wpływu jest niewielka. Przykładowo wzrost WIBOR 3M lub 6M o 0,1 pkt. proc. oznacza dla kredytu 500 tys. zł ratę wyższą o ok. 32 zł, a o 0,2 pkt. proc. – o ok. 64 zł. – Przy czym trzeba zaznaczyć, że wiele osób nawet tego nie zauważy. Harmonogram spłat kredytów ze zmienną stopą jest aktualizowany co 3 lub 6 miesięcy, więc jeśli komuś przypada aktualizacja akurat w połowie marca, to i tak raty będą wyraźnie niższe niż poprzednio – podkreśla Jarosław Sadowski.

Jednocześnie sytuacja może się zmienić. Obecnie kontrakty FRA wskazują bowiem, że za sześć miesięcy stawka WIBOR 6M może wynosić 4,07 proc. – Gdyby faktycznie do tego doszło, rata kredytu na 500 tys. zł wzrosłaby o 121 zł w porównaniu z poziomem z 5 marca. W praktyce zjadłoby to korzyści z ostatnich dwóch obniżek stóp procentowych w Polsce – wylicza Sadowski.

Podobnie jest z nowymi kredytami ze zmienną stopą – na razie w ofertach banków, w ślad za ruchami WIBOR, nie widać drastycznych wzrostów; warunki rynkowe mogą jednak naruszyć tę kruchą stabilność.

Kredyt teraz czy przeczekać

Przyczyną zamieszania na polskim rynku kredytowym jest wojna na Bliskim Wschodzie i rosnące w jej efekcie ceny ropy, gazu i innych surowców. To przekłada się na wyższe koszty energii i transportu, a im dłużej trwa ta sytuacja, tym większe ryzyko rozlania się wzrostu cen na całą gospodarkę. Powrót presji inflacyjnej zmienia z kolei oczekiwania dotyczące poziomu stóp procentowych. Zamiast spodziewanych jeszcze niedawno obniżek do poziomu 3–3,5 proc. w tej chwili inwestorzy zaczynają zakładać brak cięć, a nawet ryzyko podwyżek stóp w Polsce do ok. 4,25 proc. w horyzoncie roku z obecnych 3,75 proc.

To, czy czarne scenariusze się zmaterializują, zależy od rozwoju sytuacji w Zatoce Perskiej. Dla konsumentów oznacza to jednak trudne decyzje: czy brać kredyt teraz, czy czekać, że może będzie taniej? A co jeśli za miesiąc będzie jeszcze gorzej? Co lepsze: pożyczyć na stały procent choć w tej chwili to droższa opcja, czy może jednak skusić się na zmienne oprocentowanie?