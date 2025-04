GTC bez uwag audytora i z pomysłem na PRS w Niemczech

Druga strategia przewiduje długoterminowe utrzymywanie portfela i korzystanie z sytuacji na rynku niemieckim. Lokale zostaną zmodernizowane pod względem efektywności energetycznej we współpracy z Paul Tech i z wykorzystaniem dotacji z publicznych programów. To ograniczy koszty eksploatacyjne i pozwoli podnieść czynsze.

„Niedobór podaży na rynku mieszkań na wynajem w Niemczech utrzymuje się. W IV kwartale 2024 r. liczba mieszkań na wynajem wprowadzonych na rynek po raz pierwszy pozostała poniżej poziomu z poprzedniego kwartału. Utrzymujący się popyt dodatkowo wzmacnia trend rosnących stawek czynszu. W rezultacie stawki czynszu w IV kwartale 2024 r. przekroczyły zarówno poprzedni rok, jak i poprzedni kwartał we wszystkich kategoriach. Jednocześnie odnotowany dalszy spadek w liczbie wydanych pozwoleń na budowę. W 2024 r. ich liczba dla lokali mieszkalnych spadła o 16,8 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim. Cel niemieckiego rządu, jakim było wydanie 400 tys. nowych pozwoleń na budowę rocznie, został w dużym stopniu nieosiągnięty w 2024 r., kiedy to wydano ich zaledwie około 216 tys.. W tym kontekście przewiduje się, że rynek mieszkań na wynajem pozostanie pod presją w 2025 r., szczególnie w dużych miastach, co dodatkowo zwiększy poziom czynszów wywoławczych. Dopiero po pewnym czasie będziemy w stanie stwierdzić, jakie środki w zakresie polityki mieszkaniowej wdroży nowo wybrany rząd po wyborach federalnych i jak wpłyną one na ceny najmu i proces inwestycyjny w zakresie budowy nowych mieszkań” – czytamy w sprawozdaniu GTC.

GTC ze stabilnymi wynikami z najmu, szykuje się do refinansowania obligacji

W 2024 r. grupa zaksięgowała 807 mln zł przychodów z najmu i obsługi nieruchomości, o 3 proc. mniej niż rok wcześniej. Zysk brutto ze sprzedaży skurczył się o 3,5 proc., do 562 mln zł.