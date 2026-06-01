Warunkową umowę zakupu części detalicznej Citi Handlowego podpisano pod koniec maja 2025 r. VeloBank ma przejąć wszystkich klientów detalicznych oraz ok. 1,6 tys. pracowników Citi Handlowego. Bank Handlowy podał wówczas, że pozostanie przy nim detaliczny portfel kredytów hipotecznych wyrażonych w walutach obcych w wysokości ok. 24 mln zł.

„Weekend migracyjny, podczas którego klienci przejdą do nowego banku, rozpocznie się w piątek po południu i potrwa do poniedziałku rano (12-15 czerwca br.) - przekazał VeloBank w poniedziałkowym komunikacie.

Bank przypomniał, że zgodnie z zawartą w maju 2025 roku umową, VeloBank przejmie od Citi Handlowego bankowość detaliczną, w tym: zarządzanie majątkiem, usługi maklerskie, karty kredytowe, bankowość dla mikroprzedsiębiorstw, pożyczki i kredyty detaliczne oraz oddziały, włącznie z tymi obsługującymi klientów bankowości prywatnej. Łącznie transakcją objętych jest około 6 mld złotych kredytów oraz około 22 mld zł depozytów.

Płynne przejście z Citi do VeloBanku

VeloBank przekonuje, że przejście do nowego banku będzie „płynne i automatyczne”. „Klienci zachowają swoje dotychczasowe produkty, a ponadto zyskają dostęp do pełnej oferty VeloBanku, w tym nowoczesnej aplikacji mobilnej i innych technologicznych rozwiązań” - dodano.

Cytowany w komunikacie prezes VeloBanku Adam Marciniak podkreślił, że bank ten jest już technicznie gotowy do przyłączenia detalicznej części Citi Handlowego. „To dla nas najważniejszy moment, który zamknie formalnie bardzo intensywny czas pracy obu zespołów. Jednocześnie to dla nas nowy początek i wzmocnienie szczególnie w obszarze klientów zamożnych oraz kart kredytowych” - stwierdził.

VeloBank kupił bankowość detaliczną Citi Handlowego

W grudniu ub.r. Komisja Nadzoru Finansowego wyraziła zgodę na przejęcie części detalicznej Citi Handlowego przez VeloBank. W ramach transakcji VeloBank kupi bankowość detaliczną Citi Handlowego, w tym: zarządzanie majątkiem, usługi maklerskie, bankowość mikroprzedsiębiorstw, karty kredytowe, pożyczki, kredyty detaliczne oraz sieć oddziałów. Łączna wartość przejmowanych aktywów to około 6 mld zł kredytów, 22,1 mld zł depozytów oraz 8,9 mld zł aktywów pod zarządzaniem. Skala biznesu VeloBanku wzrośnie o około 30 mld zł.

W zamian za przekazanie VeloBankowi części detalicznej Bank Handlowy otrzyma pakiet akcji VeloBanku, przy czym ma być to nie więcej niż 25 proc. wszystkich akcji tego banku. Następnie akcje VeloBanku zostaną odkupione od Banku Handlowego za ok. 532 mln zł, przy czym na tę kwotę składa się część stała w wysokości 432 mln zł oraz część zmienna, zależna od wyników segmentu detalicznej, w wysokości do 100 mln zł.

Bank Handlowy to jeden z najstarszych polskich banków. Jego akcje zadebiutowały na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie 30 czerwca 1997 roku. Obecnie właścicielem 75 proc. akcji jest amerykański Citibank.

VeloBank powstał w wyniku przymusowej restrukturyzacji Getin Noble Banku a następnie został sprzedany. Głównym udziałowcem VeloBanku jest amerykański Fundusz Cerberus, który ma 80,2 proc. udziałów, po 9,9 proc. mają Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju i Międzynarodowa Korporacja Finansowa.