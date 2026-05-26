Rada Ministrów przyjęła we wtorek projekt nowelizacji ustawy Prawo bankowe oraz części innych ustaw. Jak podkreśla rząd, celem zmian jest zwiększenie stabilności sektora finansowego, dostosowanie polskich regulacji do przepisów Unii Europejskiej oraz wzmocnienie bezpieczeństwa klientów korzystających z usług bankowych.

Reklama Reklama

Jakie zmiany w prawie bankowym

Najważniejsze zmiany dotyczą rozszerzenia kompetencji Komisji Nadzoru Finansowego wobec największych banków. Zgodnie z projektem, zgody KNF będzie wymagało powołanie wszystkich członków zarządu oraz przewodniczącego rady nadzorczej dużych instytucji finansowych. Obecnie nadzór zatwierdza wyłącznie prezesa banku oraz wiceprezesa ds. ryzyka. KNF otrzyma również możliwość oceny kwalifikacji kierowników komórek kontroli wewnętrznej oraz dyrektora finansowego.

Rozszerzone zostaną także uprawnienia Komisji dotyczące nadzoru nad istotnymi transakcjami przeprowadzanymi przez banki. Chodzi m.in. o sprzedaż lub zakup dużych pakietów akcji, fuzje, podziały banków czy przenoszenie znaczącej części majątku. O takich działaniach banki będą musiały wcześniej informować nadzór.

Nowe zakazy dla pracowników KNF

Projekt reguluje także działalność w Polsce oddziałów banków z państw spoza Unii Europejskiej. To element wdrażania unijnych regulacji CRD VI, które mają ujednolicić zasady nadzoru bankowego w UE.

Wprowadzone zostaną też zasady, które mają zapobiegać konfliktowi interesów po zakończeniu pełnienia funkcji przez przewodniczącego KNF i jego zastępców, a także przez zwykłych pracowników UKNF. Według wcześniej prezentowanych założeń nowelizacji, zakaz zatrudnienia w podmiotach świadczących usługi na rzecz podmiotów, które są nadzorowane przez KNF oraz w podmiotach prowadzących działalność lobbingową na rynkach finansowych, ma obowiązywać przez 12 miesięcy dla kierownictwa nadzoru oraz przez 6 miesięcy dla pracowników urzędu.

Z wtorkowego komunikatu rządu nie wynika, czy nowelizacja prawa bankowego przewiduje również ograniczenie możliwości pełnienia funkcji przewodniczącego KNF do 14 lat, co wcześniej było jedną z rządowych propozycji.

Eksperci rynku finansowego oceniają, że nowe przepisy nie powinny istotnie wpłynąć na codzienne funkcjonowanie klientów banków, ale mogą oznaczać bardziej sformalizowane procedury po stronie samych instytucji finansowych. Szczególnie dotyczy to zmian kadrowych oraz dużych operacji kapitałowych, które będą podlegały szerszej kontroli nadzoru.

Większość nowych przepisów ma wejść w życie po 14 dniach od publikacji ustawy w Dzienniku Ustaw.