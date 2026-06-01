Grupa Azoty z przecięciem średnich

Akcje chemicznej spółki podrożały w maju o ponad 20 proc. W minionym tygodniu cena dotarła w porywach do 24,36 zł. To najwyższy kurs od 11 miesięcy. Średnia z 50 sesji przebiła w górę średnią 200-sesyjną, sygnalizując potencjalne, długoterminowe przesilenie na korzyść popytu.

Ostatnim zwyżkom sprzyjały fundamenty. Spółka opublikowała szacunkowe wyniki za I kwartał. Strata netto skurczyła się do 211 mln zł z 325 mln zł rok wcześniej, a EBITDA wyniosła 317 mln zł wobec 8 mln zł straty w analogicznym okresie 2025 r. W strefie 24-26 zł znajdują się najbliższe opory, a wsparcie w rejonie 22-20 zł.

GPW broni średnioterminowego wsparcia

Giełda pokazała w minionym tygodniu wyniki za I kwartał, które lekko przebiły oczekiwania.

Przychody wyniosły prawie 169 mln zł, czyli 28 proc. więcej niż rok temu i 4,5 proc. lepiej od oczekiwań analityków. Spółce sprzyja trwająca od ponad 3 lat hossa. Jej notowania są jej dowodem. Kurs porusza się bowiem w trendzie wzrostowym.

Maj przyniósł korektę. Cena cofnęła się z 85 zł do 78 zł. Kurs obronił linię średnioterminowego wsparcia, czyli średnią z 50 sesji, a oscylator MACD zaczął zawracać nad linią 0. To zwiększa szanse na zakończenie korekty.

Torpol próbuje zakończyć korektę

Notowania budowlanej spółki poruszają się w długoterminowym trendzie wzrostowym. Od końca kwietnia cena jest w łagodnej korekcie spadkowej, która sprowadziła cenę do linii średniej z 50 sesji. Oscylator MACD zdążył się już wyraźnie wychłodzić, a w piątek kurs próbował odbić się od wspomnianej linii. To zwiększa szanse na zakończenie korekty. Warto dodać, że w minionym tygodniu spółka pokazała raport za I kwartał zgodny ze wstępnymi szacunkami. Zarząd poinformował, że oczekuje na podpisanie kontraktu na modernizację linii średnicowej w Warszawie wartego blisko 3 mld zł netto, który mógłby powiększyć portfel zamówień do 6,7 mld zł.

