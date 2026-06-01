Podczas poniedziałkowej sesji indeksy na GPW lekko spadają. Ale kilka spółek wyraźnie się wyróżnia. Najlepiej radzą sobie Lubawa, Comp i Atende. Każda z nich notuje obecnie wzrosty po około 20 proc. Na sporym plusie są też Bumech i Zremb.

Które firmy mają umowy w ramach SAFE

W piątek po sesji na rynek trafiła informacja o tym, że Enigma Systemy Ochrony Informacji, spółka zależna Compu, działająca jako lider konsorcjum wraz z Atende, Siltec oraz API Smart podpisała dwie umowy z Centrum Zasobów Cyberprzestrzeni Sił Zbrojnych. Łączna wartość obu umów wynosi 910,5 mln zł netto.

Umowy te zostały zawarte w ramach programu SAFE i dotyczą dostawy modułów kontenerowych centrów danych spełniających specyficzne wymagania. Umowy przewidują dostawy wraz ze szkoleniem personelu począwszy od 2027 r. do 2030 r. oraz wsparcie gwarancyjne realizowane do 31 grudnia 2031 r.

Również w zeszłym tygodniu na rynek trafiła inna informacja dotycząca Compu i jego spółki zależnej. Enigma zawarła umowę z jednostką ministra obrony narodowej w sprawie dostawy rozwiązań kryptograficznych. Łączna wartość umowy to prawie 274 mln zł. Comp zasygnalizował wtedy, że liczy na kolejne kontrakty w ramach SAFE.

W najnowszych raportach wymieniono też Lubawę. W sobotę Agencja Uzbrojenia zawarła szereg umów dotyczących zamówień dla wojska, w ramach programu SAFE. Wśród nich znajduje się umowa na dostawę systemów maskowania Patriotów produkcji konsorcjum złożonego z firm Miranda, Lubawa i Wojskowego Instytutu Techniki Inżynieryjnej.

Kto zarobi na SAFE

Polska w zeszłym miesiącu, jako pierwsza w UE, podpisała umowę z KE dotyczącą pożyczki do 43,7 mld euro w ramach programu SAFE na zakupy zbrojeniowe. Rząd deklaruje, że prawie 90 proc. środków trafi do firm krajowych.

W maju na stronie rządowej, dedykowanej programowi SAFE, pojawiła się lista najważniejszych firm i regionów Polski, które mogą zyskać poprzez inwestycje programu. Na mapie znalazło się kilkadziesiąt podmiotów z całej Polski. Wśród beneficjentów są m.in. PGZ, WB Electronics, Creotech Instruments, Cognor, Iceye Polska, Lubawa, Mesko, Rosomak, H. Cegielski, Nitro-Chem, Huta Stalowa Wola, WZU z Grudziądza, ZM Bumar-Łabędy, Teldat, Cenzin, Stomil Poznań, Jelcz, Gamrat, Huta Częstochowa, Belma i Ponar. Trzy spośród tych firm są notowane na giełdzie – to Cognor, Creotech i wspomniana już Lubawa.