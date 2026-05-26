Oznacza to, że z zysku za 2025 r. inwestorzy dostaną 20 zł dywidendy na akcję.
Dzień ustalenia prawa do dywidendy wyznaczono na 1 czerwca 2026 roku, a termin jej wypłaty na 3 czerwca 2026 roku. Pozostała część zysku netto za 2025 rok zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy spółki.
– Kruk konsekwentnie dzieli się zyskiem z akcjonariuszami, łącząc atrakcyjną politykę dywidendową z aspiracjami rozwoju.
Akceptacja przez akcjonariuszy rekomendacji zarządu o wypłacie 20 zł dywidendy na akcję za 2025 rok, umożliwia wypłatę najwyższej dywidendy w historii 12 lat dzielenia się rokrocznie zyskiem z akcjonariuszami Kruka. Jednocześnie potwierdza nasze podejście do budowania wartości dla inwestorów w długim terminie. Po tegorocznej wypłacie łączna wartość dywidend przekazanych akcjonariuszom Kruk wzrośnie do blisko 1,9 mld zł – komentuje Piotr Krupa, prezes Kruka. – Dziękujemy akcjonariuszom za zaufanie.
Uchwała o wypłacie dywidendy jest dla nas ważnym elementem konsekwentnego dzielenia się efektami wzrostu Kruk, przy jednoczesnym zachowaniu potencjału do dalszych inwestycji i realizacji celów strategicznych – podkreśla szef windykacyjnej firmy.
Biorąc pod uwagę wtorkowy kurs akcji Kruk, stopa dywidendy wynosi około 4,6 proc. Akcjonariusze spółki w tym roku nie mają jednak zbyt wiele powodów do optymizmu. Akcje lidera rynku windykacyjnego są ponad 12 proc. na minusie.
