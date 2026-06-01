Ostatni tydzień przyniósł poprawę w kilku sektorach, ale najmocniej wyróżniło się górnictwo. Indeks zyskał 5,73 proc., utrzymując wysoką siłę trendu relatywnego na poziomie +85 proc.. Pozycja relatywna wzrosła do +0,40 σ, co sugeruje próbę powrotu do mocniejszej części rynku. To ważna zmiana, bo jeszcze niedawno sektor schodził w kierunku słabszych obszarów mapy relatywnej.

Dobrze zachowały się również odzież (+4,09 proc.), chemia (+3,54 proc.) i energia (+3,17 proc.). W przypadku chemii siła trendu pozostaje wysoka (+85 proc.), choć pozycja relatywna lekko się cofnęła do +0,66 σ. Energia nadal ma ujemną siłę trendu (-69 proc.), ale poprawa pozycji relatywnej o 0,69 σ pokazuje, że sektor próbuje odrabiać wcześniejsze straty. Najwyższą pozycję relatywną ma obecnie informatyka (+0,99 σ), choć sama stopa zwrotu była umiarkowana (+1,98 proc.).

Po słabej stronie rynku najmocniej wyróżniają się gry. Indeks stracił 7,91 proc., siła trendu spadła aż o 77 p.p. do -85 proc., a pozycja relatywna obniżyła się do -1,76 σ. To obecnie najsłabszy sektor w zestawieniu. Coraz gorzej wyglądają również leki, gdzie pozycja relatywna spadła do -1,08 σ, przy ujemnej tygodniowej stopie zwrotu (-2,05 proc.).

WIG – Motoryzacja może być jeszcze wyżej

W tym tygodniu bliżej spoglądamy na motoryzację. Sektor nie zanotował mocnego wzrostu (+0,17 proc.), ale nadal utrzymuje wysoką siłę trendu (+69 proc.) i dodatnią pozycję relatywną (+0,71 σ). Kurs trzyma się tuż pod maksimami w okolicy 11500 pkt i pozostaje ponad przełamanym wcześniej górnym ograniczeniem kanału wzrostowego. To potwierdza utrzymujące się momentum. Najbliższe wsparcie znajduje się tuż poniżej 11000 pkt i na razie nie widać presji na jego test. Przy kontynuacji wzrostów kolejnymi zasięgami pozostają okolice 12000 pkt oraz 12500 – 12 700 pkt.