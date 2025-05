Do VeloBanku przechodzą też pracownicy Citi Handlowego

- Połączone doświadczenie obu instytucji będzie fundamentem do rozwoju innowacyjnej oferty i dalszego podnoszenia jakości obsługi klienta - zapewnił VeloBank w komunikacie.

- Nasza bankowość detaliczna z kolei zyskuje inwestora, dla którego jest to segment strategiczny. Intencją VeloBanku jest rozwój biznesu, zwiększenie udziałów rynkowych i zapewnienie najlepszych rozwiązań dla klientów. Co bardzo ważne, do VeloBanku przechodzą nasi pracownicy. To oznacza, że klienci będą obsługiwani przez tych samych doradców, z którymi często mają wieloletnie relacje. Naszym celem jest zapewnienie klientom jak najbardziej płynnego i komfortowego przejścia do ich nowego banku" - powiedziała cytowana w komunikacie prasowym Elżbieta Czetwertyńska, prezes banku Citi Handlowego.

Łącznie transakcją objętych jest około 6 mld złotych kredytów, 22,1 mld zł depozytów oraz 8,9 mld złotych aktywów pod zarządzaniem (na podstawie danych bilansowych na koniec 1 kwartału 2025 r.). Przeniesione aktywa detaliczne nie będą obejmować portfela udzielonych przez Citi Handlowy kredytów denominowanych w walutach obcych, których udział w portfelu banku jest marginalny.

Połączona organizacja ma objąć ponad 3000 pracowników VeloBanku i około 1650 pracowników Citi Handlowego.

Czytaj więcej Banki VeloBank będzie musiał wejść na giełdę? KNF ma takie oczekiwania Nowy inwestor w VeloBank, amerykański fundusz inwestycyjny Cerberus, powinien złożyć zobowiązania inwestorskie, m.in. w zakresie wprowadzenia akcji banku na GPW – wynika ze słów Jacka Jastrzębskiego, przewodniczącego KNF.

Citi Handlowy pozostanie na GPW

„Po wyjściu z biznesu detalicznego Citi Handlowy pozostanie spółką notowaną na GPW. Tak jak dotychczas, planujemy regularnie wypłacać dywidendę akcjonariuszom. Rozmawiamy też z regulatorem na temat podzielenia się z akcjonariuszami zyskiem z lat poprzednich” - powiedziała Czetwertyńska.