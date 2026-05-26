O ile jeszcze niedawno banki chwaliły się rekordowymi wynikami, o tyle obecnie kondycja sektora wyraźnie się pogarsza m.in. pod wpływem spadających stóp procentowych – wynika z wtorkowego raportu Związku Banków Polskich.

Spada wynik odsetkowy banków

W I kwartale przychody odsetkowe spadły rok do roku o 9,1 proc. (do poziomu 40,9 mld zł). Choć banki zareagowały jeszcze mocniejszym cięciem kosztów odsetkowych (spadek o 20,2 proc. do 13,9 mld zł), to ostateczny wynik odsetkowy zamknął się kwotą ok. 27 mld zł, czyli o 2,1 proc. niższą niż przed rokiem.

Negatywną presję na rentowność potęgują rosnące koszty bieżące. Wydatki na działalność powiększone o amortyzację wzrosły r/r o 8,4 proc., osiągając na koniec marca poziom niemal 17,6 mld zł. Jedynym realnym buforem okazuje się relatywnie dobra i poprawiająca się jakość portfela kredytowego oraz kończąca się „saga frankowa”.

– Dzięki temu poziom rezerw i odpisów po I kw. 2026 r. wyniósł ok. 2,1 mld zł i był o 21 proc. niższy niż rok wcześniej. To czynnik ograniczający skalę spadku wyników banków – podkreślała Agnieszka Wachnicka, wiceprezes ZBP.

W rezultacie wynik finansowy brutto (przed opodatkowaniem) utrzymał się na względnie stabilnym poziomie 15,1 mld zł, co oznacza nieznaczny spadek o 2,3 proc. rok do roku.

Wyższy CIT mocno uderzył w sektor

Prawdziwy wstrząs nastąpił jednak na poziomie podatkowym. Mimo niższego zysku brutto, banki zapłaciły w pierwszym kwartale aż o 52 proc. wyższy podatek CIT, tj. 5,7 mld zł wobec 3,75 mld zł rok wcześniej – wyliczała wiceprezes ZBP.

Sumaryczny poziom obciążeń fiskalnych (CIT oraz podatek bankowy) przekroczył 7,4 mld zł, pochłaniając niemal połowę wypracowanego zysku brutto. Stopa obciążeń podatkowych wzrosła z ok. 30 proc. pod koniec zeszłego roku do 44–45 proc. na początku 2026 roku. Przełożyło się to na natychmiastowy, 20-procentowy spadek kwartalnego wyniku netto – do 9,4 mld zł. Stawka CIT dla banków została w 2026 r. podniesiona do 30 proc. z 19 proc. wcześniej.

Zdaniem ZBP to właśnie wzrost obciążeń podatkowych najmocniej odpowiada za pogarszające się wyniki sektora. Jeśli chodzi bowiem o działalność operacyjną, to I kwartał tego roku nie wyglądał źle. Obniżki stóp procentowych i niższy koszt pieniądza ożywiły rynek kredytowy. ZBP szacuje, że łączna wartość nowych kredytów udzielonych przez banki wyniosła ok. 162,1 mld zł w I kwartale 2026 r. i była o 13 proc. wyższa niż rok wcześniej. Największa dynamika dotyczy kredytów mieszkaniowych – wzrost sięgnął 25 proc. (do 24,3 mld zł), mocno rosły też kredyty dla przedsiębiorstw – o 17,7 proc. (do 42,4 mld zł).

Jakie prognozy dla banków na 2026 rok

Prognozy ZBP na kolejne kwartały przewidują utrzymanie trendów widocznych na początku roku. Dobre wyniki sprzedażowe mają się utrzymać, choć – zdaniem ZBP – przekroczenie poziomu 500 mld zł nowej akcji kredytowej dla sektora niefinansowego w całym 2026 r. pozostaje mało realne.

Związek Banków Polskich prognozuje jednocześnie, że wynik netto sektora na koniec roku spadnie aż o 29 proc. – z blisko 49 mld zł w 2025 r. do ok. 35 mld zł. Według analiz prezes Wachnickiej, można jasno wskazać winowajców tego spadku: za niemal 40 proc. ujemnego trendu odpowiada gigantyczny wzrost obciążeń podatkowych z tytułu CIT, z ok. 35 proc. – spadek stóp procentowych, a za ok. 25 proc. - rosnące koszty działania.