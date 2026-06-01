Mateusz Chrzanowski, analityk Noble Securities
Polska gospodarka pozostaje w dobrej formie, mimo że dane gospodarcze za I kwartał były słabsze od oczekiwań. Rynek jednak wie, że negatywne zaskoczenie wynikało głównie z kwestii pogody. Mroźna zima ograniczyła możliwości prac wielu przedsiębiorstw. Również mizerne odbicie w przemyśle odbierane jest dosyć neutralnie. Inwestorzy od dłuższego czasu liczą na poprawę, ale wciąż mamy do czynienia ze stagnacją. Nie ma jednak mowy o pogorszeniu sytuacji, toteż akcjonariusze nie mają co panikować. Co więcej, część firm korzysta na eskalacji wojny na Bliskim Wschodzie, co widać chociażby w segmencie stalowym. Ponadto mamy dwa sektory, które zaskoczyły wyraźnie pozytywnie. Mowa o energetyce, która wykorzystała wzmożone zapotrzebowanie na ciepło. Ale też o sektorze bankowym, który mimo spodziewanego spadku wyników będącego konsekwencją niższych stóp procentowych, wykazuje się wzmożoną akcją kredytową, co było widać w wielu bankach po stronie wyniku odsetkowego.
Do tego wszystkiego dodajmy, że poszczególne sektory korzystają na globalnych trendach np. tym w postaci wzmożonego popytu na centra danych. Mimo że nie mamy zbyt wielu technologicznych reprezentantów na naszej giełdzie, to mimo wszystko znajdą się podmioty korzystające na zmianach. Mowa chociażby o spółkach energetycznych, w końcu, kolejne centra danych to olbrzymie zapotrzebowanie na prąd. Ale również spółkach wydobywczych, w tym przede wszystkim KGHM, którego miedź staje się surowcem krytycznym dla rozwoju infrastruktury pod AI. Cały czas pomaga nam również ograniczone zaufanie do dolara amerykańskiego. Jego deprecjacja była jedną z głównych sił napędzających naszą hossę, dlatego, dopóki kapitał nie zacznie wracać za ocean, dopóty możemy czuć się bezpiecznie. Szczególnie jeśli spojrzymy na wyceny spółek i perspektywy ich wyników, które rysują się raczej w różowych barwach.
Polska gospodarka pozostaje w bardzo dobrej kondycji, będąc liderem wzrostu w Europie. Dodajmy do tego bardzo zdywersyfikowaną strukturę polskiego przemysłu, która stabilizuje szoki w poszczególnych branżach. Zbytnia koncentracja szczególnie widoczna jest na Węgrzech, gdzie od czasu pojawienia się zadyszki w europejskim segmencie motoryzacji tamtejsza gospodarka wpadła w stagnację.
Ponadto wysoki deficyt fiskalny zaczął istotnie stymulować wzrost skłonności do oszczędności, dzięki czemu możemy liczyć na utrzymanie się dodatnich napływów pieniężnych do polskich funduszy akcji.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas