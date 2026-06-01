Lubawa, dostarczająca różnego rodzaju sprzęt dla służb mundurowych, pochwaliła się podpisaniem wieloletniego kontraktu o wartości 586 mln zł netto, w ramach którego dostarczy polskiej armii produkty do maskowania i pozoracji w ramach systemu Wisła II. Za dostawy odpowiadać będzie konsorcjum, w skład którego wchodzi Lubawa, zależna od niej spółka Miranda, a także Wojskowy Instytut Techniki Inżynieryjnej im. profesora Józefa Kosackiego. Więcej szczegółów tej umowy nie podano.

Reklama Reklama

Jednocześnie Lubawa poinformowała w komunikacie, że konsorcjum tworzone przez Mirandę, Lubawę i Wojskowy Instytut Techniki Inżynieryjnej uczestniczy w rozmowach dotyczących dostaw „Maskowania i pozoracji dla systemu NAREW”. Ponadto spółka wskazała, że konsorcjum zostało już wyznaczone jako podwykonawca odpowiedzialny za dostarczenie systemów maskowania i pozoracji dla programu Narew w ramach kontraktów zawartych przez Konsorcjum PGZ-NAREW z Agencją Uzbrojenia. – W związku z powyższym Emitent ocenia, że podpisanie przez Konsorcjum wieloletniej umowy na dostawę „Maskowania i pozoracji dla systemu NAREW” stało się wysoce prawdopodobne. Oczekiwana wartość umowy może przekroczyć w ocenie Emitenta 2 mld zł – podano w komunikacie.

Wyniki Lubawy na fali wznoszącej

Mając na uwadze skalę biznesu Lubawy wartość wspomnianych kontraktów jest imponująca. W rekordowym pod względem wyników 2025 roku grupa wypracowała blisko 617 mln zł przychodów i 126 mln zł zysku netto, co oznaczało poprawę o odpowiednio 21 proc. i o 25 proc. względem rezultatów z poprzedniego roku. To efekt realizacji dużych zamówień, które producent pozyskał w poprzednich latach na dostawy różnego rodzaju sprzętu głównie na potrzeby wojska. Zarząd Lubawy już wcześniej sygnalizował, że spółka realizuje kilka kluczowych kontraktów, które będą miały wpływ na przychody w 2025 roku.

Spółka bardzo udanie rozpoczęła także 2026 rok. Przed sesją pochwaliła się swoimi dokonaniami za I kwartał 2026 r., w którym zanotowała 23,7 mln zł skonsolidowanego zysku netto, ponad dwukrotnie więcej niż w analogicznym kwartale poprzedniego roku. EBITDA zwiększyła się rok do roku o prawie 87 proc, do 30,2 mln zł. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosły 137 mln zł i były o ponad 27 proc. wyższe niż rok wcześniej.