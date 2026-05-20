Bank Pekao jako pierwszy bank w Polsce wprowadza program lojalnościowy skierowany do akcjonariuszy indywidualnych. Warunkiem przystąpienia do programu jest konto w biurze maklerskim oraz posiadanie minimum 100 akcji.

Reklama Reklama

Czym jest Klub Akcjonariusza Pekao? Prezes Stypułkowski wyjaśnia cele projektu

– Klub Akcjonariusza Pekao to projekt, który w sposób uporządkowany i profesjonalny wzmacnia relacje między bankiem a inwestorami indywidualnymi. Chcemy oprzeć naszą współpracę na bezpośrednim dialogu i świadomym zaangażowaniu, bo akcjonariusze to nie tylko posiadacze walorów, lecz także klienci, ambasadorzy marki i uczestnicy naszej wieloletniej historii– zapowiada Cezary Stypułkowski, prezes Banku Pekao. – Naszym celem jest zapewnienie im przejrzystych zasad współpracy oraz realnych korzyści wynikających z uczestnictwa w życiu banku. To pierwsza taka inicjatywa w polskiej bankowości i przykład podejścia, które może wyznaczać nowe standardy na rynku – dodaje.

Czytaj więcej Banki Pekao celuje w dwucyfrowy wzrost kredytów. Ambitne plany Choć grupa Pekao pokazała wyraźny spadek zysków w I kwartale 2026 r., władze banku podkreślają ożywienie w akcji kredytowej. I liczy na utrzymanie...

Jak zapowiada Marcin Jabłczyński, dyrektor ds. relacji inwestorskich Banku Pekao, Klub Akcjonariusza Pekao od początku oferuje szeroki pakiet benefitów w ramach usług bankowych, które będą jeszcze rozszerzane w kolejnych miesiącach.

- Próg wejścia do klubu może wydawać się z pozoru ambitny, ale mało która instytucja jest w stanie zaoferować podobne korzyści - podkreśla Marcin Wlazło, dyrektor BM Pekao.

Jakie korzyści oferuje Klub Akcjonariusza Pekao i jak do niego dołączyć?

Klub Akcjonariusza Pekao jest bezpłatny, w pełni zdalny i dostępny dla wszystkich klientów Biura Maklerskiego Pekao – również tych, którzy dopiero rozważają zakup akcji.

Czytaj więcej Banki Cezary Stypułkowski ponownie powołany na prezesa Banku Pekao Rada nadzorcza Banku Pekao powołała ponownie Cezarego Stypułkowskiego na prezesa zarządu banku - poinformowało w środę Pekao w komunikacie. Stypułk...

Bank Pekao chce zachęcić Polaków do lokowania oszczędności w aktywa bardziej dochodowe od tych, które przychodzą im do głowy najczęściej jako pierwsze, czyli lokat, depozytów czy obligacji. – To pierwszy raz w Polsce, kiedy grupa bankowa tworzy program lojalnościowy dla drobnych inwestorów. Obecnie, w przypadku Banku Pekao, grupa ta to około 40 tys. osób, odpowiadających za 4-5 proc. akcjonariatu– szacuje Wlazło. – Dołączenie do KAP poprzez zakup akcji banku ma zachęcać do inwestowania długoterminowego. Ostatnie lata pokazały, że inwestycje w akcje banków mogą przynieść solidne stopy zwrotu– podkreśla.

W kolejnych krokach Bank Pekao chce znacząco skrócić ścieżkę, jaka dzieli klientów naszej grupy kapitałowej od produktów oszczędnościowych do inwestycji. – Uruchamiamy m.in. usługę zarządzania dla drobnych inwestorów. Niebawem będziemy informować o kolejnych zmianach– zapowiada Wlazło.