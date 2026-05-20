Bank Pekao jako pierwszy bank w Polsce wprowadza program lojalnościowy skierowany do akcjonariuszy indywidualnych. Warunkiem przystąpienia do programu jest konto w biurze maklerskim oraz posiadanie minimum 100 akcji.

Czym jest Klub Akcjonariusza Pekao? Prezes Stypułkowski wyjaśnia cele projektu

– Klub Akcjonariusza Pekao to projekt, który w sposób uporządkowany i profesjonalny wzmacnia relacje między bankiem a inwestorami indywidualnymi. Chcemy oprzeć naszą współpracę na bezpośrednim dialogu i świadomym zaangażowaniu, bo akcjonariusze to nie tylko posiadacze walorów, lecz także klienci, ambasadorzy marki i uczestnicy naszej wieloletniej historii– zapowiada Cezary Stypułkowski, prezes Banku Pekao. – Naszym celem jest zapewnienie im przejrzystych zasad współpracy oraz realnych korzyści wynikających z uczestnictwa w życiu banku. To pierwsza taka inicjatywa w polskiej bankowości i przykład podejścia, które może wyznaczać nowe standardy na rynku – dodaje.

Czytaj więcej

Grupa Pekao pokazała wyraźny spadek zysków w I kwartale 2026 r.
Banki
Pekao celuje w dwucyfrowy wzrost kredytów. Ambitne plany

Jak zapowiada Marcin Jabłczyński, dyrektor ds. relacji inwestorskich Banku Pekao, Klub Akcjonariusza Pekao od początku oferuje szeroki pakiet benefitów w ramach usług bankowych, które będą jeszcze rozszerzane w kolejnych miesiącach.

- Próg wejścia do klubu może wydawać się z pozoru ambitny, ale mało która instytucja jest w stanie zaoferować podobne korzyści - podkreśla Marcin Wlazło, dyrektor BM Pekao.

Jakie korzyści oferuje Klub Akcjonariusza Pekao i jak do niego dołączyć?

Klub Akcjonariusza Pekao jest bezpłatny, w pełni zdalny i dostępny dla wszystkich klientów Biura Maklerskiego Pekao – również tych, którzy dopiero rozważają zakup akcji.

Czytaj więcej

Cezary Stypułkowski ponownie powołany na prezesa Banku Pekao
Banki
Cezary Stypułkowski ponownie powołany na prezesa Banku Pekao

Bank Pekao chce zachęcić Polaków do lokowania oszczędności w aktywa bardziej dochodowe od tych, które przychodzą im do głowy najczęściej jako pierwsze, czyli lokat, depozytów czy obligacji. – To pierwszy raz w Polsce, kiedy grupa bankowa tworzy program lojalnościowy dla drobnych inwestorów. Obecnie, w przypadku Banku Pekao, grupa ta to około 40 tys. osób, odpowiadających za 4-5 proc. akcjonariatu– szacuje Wlazło. – Dołączenie do KAP poprzez zakup akcji banku ma zachęcać do inwestowania długoterminowego. Ostatnie lata pokazały, że inwestycje w akcje banków mogą przynieść solidne stopy zwrotu– podkreśla.

W kolejnych krokach Bank Pekao chce znacząco skrócić ścieżkę, jaka dzieli klientów naszej grupy kapitałowej od produktów oszczędnościowych do inwestycji. – Uruchamiamy m.in. usługę zarządzania dla drobnych inwestorów. Niebawem będziemy informować o kolejnych zmianach– zapowiada Wlazło.